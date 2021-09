Déballage des iPhone 13 et 13 Pro et premières impressions honnêtes

C’est le jour du lancement de l’iPhone 13, et les clients du monde entier reçoivent leurs commandes ‌iPhone 13‌, 13 mini, 13 Pro et 13 Pro Max, et les nouveaux appareils sont également dans les points de vente Apple. Nous avons choisi l’un des nouveaux modèles ‌iPhone 13‌ et les deux modèles iPhone 13 Pro pour un déballage rapide et un aperçu honnête de l’ensemble des fonctionnalités.

Les modèles ‌iPhone 13‌ d’Apple ont un emballage plus respectueux de l’environnement, il vous suffit donc d’ouvrir la boîte et votre iPhone est là sans plus de plastique de protection. Il y a quelques papiers, un outil d’éjection SIM et un câble Lightning vers USB-C. Pas de chargeur ni d’EarPod, bien sûr, car Apple les a abandonnés l’année dernière.



Les modèles ‌iPhone 13‌ sont plus lourds que les modèles iPhone 12, et c’est certainement perceptible avec le Pro Max. Nous avons le Silver ‌iPhone 13 Pro‌ Max et le Sierra Blue ‌iPhone 13 Pro‌, qui est d’un bleu beaucoup plus clair que l’année dernière.



Quant à l’iPhone 13‌, nous avons la couleur Starlight, qui se veut un hybride argent/or, et sur l’‌iPhone‌, elle est presque blanche. C’est assez attrayant. Sans surprise, les bosses de l’appareil photo sont massives et l’encoche est plus petite, une caractéristique qui est surtout évidente lorsque l’on place l’iPhone 13‌ à côté d’un ‌iPhone 12‌.



Mis à part le réglage de l’encoche et les bosses de l’appareil photo, le design ‌iPhone 13‌ est ennuyeux car il est fondamentalement identique au design ‌iPhone 12‌.



Les modèles ‌iPhone 13 Pro‌ ont un écran ProMotion, et c’est certainement une amélioration notable. Le défilement est super fluide et il a fière allure. ProMotion sera certainement la caractéristique la plus remarquable pour les personnes qui choisissent un modèle Pro.



Il existe de nouvelles capacités de caméra, y compris un mode Macro. C’est amusant de jouer avec, mais aura une utilité limitée dans le monde réel. Comme d’autres critiques l’ont souligné, il y a une bizarrerie irritante avec le mode macro – si vous vous approchez trop du sujet, l’appareil photo passe à un autre objectif et vous devez réinitialiser la prise de vue pour revenir en mode macro.



Apple a ajouté un nouveau mode cinématique, qui est plus ou moins le mode portrait pour la vidéo. Cela fonctionne bien, mais c’est un peu buggé et ce n’est pas super fantastique. Vous obtenez également des styles photographiques, qui appliquent des filtres à une partie seulement de votre image, ce qui est plutôt utile.



Assurez-vous de regarder notre vidéo pour voir toutes les fonctionnalités de la caméra en action, et nous aurons une couverture de caméra plus approfondie à venir la semaine prochaine.

La durée de vie de la batterie devrait être considérablement améliorée en fonction de ce qu’Apple s’est vanté pour les nouveaux iPhones, mais nous aurons besoin de plus de temps pour tester cela. En un mot, il s’agit essentiellement de modèles ‌iPhone 12‌ avec quelques nouvelles cloches et sifflets. Il n’y a rien de bouleversant ici, vous n’avez donc pas besoin de mettre à niveau si vous en avez déjà un, un iPhone 12‌ ou 12 Pro, mais il existe des fonctionnalités solides pour ceux qui proviennent d’un appareil plus ancien.

Dites-nous ce que vous pensez des nouveaux modèles ‌iPhone 13‌ dans les commentaires.