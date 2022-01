Déballage du All Elite Create de janvier 2022

Lorsque All Elite Wrestling (AEW) a fait irruption sur la scène en 2019, certains critiques l’ont qualifiée avec dérision de « promotion de t-shirts » en raison de son affiliation avec Pro Wrestling Tees. Depuis plus de deux ans que cela a été prouvé, c’est bien plus que cela.

Les t-shirts sont quand même assez cool.

La boutique d’AEW en a un tas, allant des styles de lutte traditionnellement collants que j’aurais peur de porter en public à des designs légitimement beaux. Et bien que je ne sois normalement pas un gars de t-shirt de lutte ou une personne de vidéo unboxing, j’ai sauté sur l’occasion de m’abonner à All Elite Crate de l’entreprise au nom du contenu (et obtenir un butin de lutte professionnelle que je pourrai plus tard écrire dans mes impôts). Voici la première caisse All Elite de 2022 :

Regardez la vidéo ci-dessus pour voir le butin AEW envoyé aux abonnés en janvier. Ou, si vous préférez simplement voir toute la diffusion sans avoir à m’écouter parler (raisonnable !), voici ce qui est entré dans la caisse :

Un tas de trucs sympas, et aussi une épingle Cody ! Soigné. Le prochain colis sera expédié en avril, ce qui sera également juste au moment où il commencera à faire suffisamment chaud pour rouler à nouveau dehors dans un t-shirt. Aurai-je confiance en moi pour porter une chemise Malakai Black en public au printemps, en espérant que personne ne me pose la question ? Restez à l’écoute pour le découvrir.