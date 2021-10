Déballage du drame inattendu d’Insecure avec Alpha Kappa Alpha

Comme Issa Dee l’a dit un jour, « Je ne m’attendais pas à ça, hein ? »

Après la première de la saison cinq d’Insecure le dimanche 24 octobre, la comédie de HBO fait face aux critiques d’Alpha Kappa Alpha pour avoir utilisé des couleurs et des écussons associés à la sororité. Plus précisément, l’épisode mettait en vedette Issa (joué par le co-créateur Issa rae) —Ses amies Molly (Yvonne Orji), Kellie (Natasha Rothwell) et Tiffany (Amanda sceaux) — De retour à l’université alma mater de Stanford pour une réunion.

Dans l’épisode, Tiffany portait les couleurs rose et verte de signature, ainsi que les lettres, d’Alpha Kappa Alpha – ce qui implique que le personnage était membre de cette sororité. Cela a semblé bouleverser les membres réels de la sororité (et d’autres), avec un spectateur écrivant: « Non, Amanda Seales n’a pas mes lettres sur… la garde-robe est allée trop loin. »

Un autre a commenté: « Amanda Seales est une AKA, n’est-ce pas ?? »

Après que des tweets similaires aient suscité des questions sur la connexion de Seales avec Alpha Kappa Alpha, l’actrice a finalement repris son histoire Instagram et a clarifié: « Tiffany est un personnage d’une émission de télévision. Je n’ai pas écrit le personnage, je joue le personnage. Je ‘ Je ne suis pas une soror. Je suis une actrice et je joue un personnage dans une émission de télévision. «

Elle a en outre noté dans un autre article sur les réseaux sociaux: « Quand je suis Tiffany, je porte les lettres avec fierté, respect et respect pour ceux qui ont traversé les sables brûlants. »