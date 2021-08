Déballage du forum Adidas ‘Back to School’ de Bad Bunny

in

En plus de tout Yeezy, bien sûr, le tout nouveau Adidas Forum de Bad Bunny est la meilleure collaboration qu’il ait actuellement.

Il est venu en trois itérations jusqu’à présent – ​​un coloris à saveur de café, un coloris triple rose et, maintenant, un ensemble triple noir. Dans chacun d’eux, les détails sonnent de manière unique qui font ressortir les chaussures.

Et c’est ce qui les rend si spéciaux. Ce ne sont pas les couleurs, c’est la créativité. C’est la différence entre le Forum OG et ce projet spécial mis en place pour Bad Bunny. Oui, c’est une silhouette Adidas classique. Mais vous pouvez aussi le regarder et dire que c’est la chaussure de Bad Bunny.

C’est ce qui a manqué à Adidas dans tant de ses collaborations au cours des dernières années et c’est ce à quoi ils doivent revenir.

Sykes et son équipe en parlent dans le dernier épisode de Special Delivery.