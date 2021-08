Déballage du scandale Cuomo

Photo de Lev Radin/Pacific Press/LightRocket via .

Bryan et David réagissent aux dernières nouvelles concernant les frères Cuomo, y compris la position de démission du gouverneur Andrew Cuomo et le calendrier des vacances de Chris

Bryan Curtis et David Shoemaker plongent plus profondément dans la saga en cours impliquant les frères Andrew et Chris Cuomo. Ils discutent de la position du gouverneur Andrew Cuomo sur la démission alors que les enquêtes sur les comptes de harcèlement sexuel se poursuivent (6:25). Ensuite, ils se prononcent sur la décision de Chris Cuomo de prendre des “vacances précédemment programmées” pendant cette période, ainsi que sur la décision de CNN de le garder à l’antenne (21:10). De plus, la blague Twitter surmenée de la semaine et David Shoemaker devine le titre Strained-Pun.

Hôtes : Bryan Curtis et David Shoemaker

Productrice associée : Erika Cervantes

