Déballage : la revue Kotaku

J’ai étudié l’archéologie à l’université, et lors de notre tout premier jour de cours, notre professeur est entré en transportant tous ces sacs d’ordures. Il les a jetés sur nos tables et a dit « Tiens, choisis tout ça puis dis-moi tout sur la personne à qui ils appartenaient ».

Pendant une heure, nous avons délicatement passé au crible chaque déchet, en les séparant en groupes et en genres, en tenant des boîtes de soupe vides et des emballages de teinture pour cheveux écrasés en l’air comme si nous étions des jeunes de 19 ans cosplayés en tant que médecins légistes. À la fin de la classe, ne sachant rien de ces personnes mais ayant soigneusement examiné chaque déchet individuel et s’étant projeté vers l’extérieur à partir de là, on nous a demandé de raconter nos histoires.

Six groupes d’étudiants se sont levés et ont essayé de décrire la personne à qui appartenait la poubelle, et tous les six se sont trompés dans leurs réponses. Ce que nous pensions être de jeunes célibataires étaient en fait des couples professionnels. Un sac d’ordures qui appartenait sûrement à une famille nombreuse provenait en fait d’un homme qui vivait seul. Un autre sac n’était même pas réel, c’était juste une collection de déchets qu’il avait rassemblés dans les poubelles du bureau de la faculté. Aucun de nous n’a réussi à faire correspondre les biens (mis au rebut) avec le type de personne à qui ils appartenaient.

Le propos de notre professeur était de commencer notre formation en archéologie en soulignant ses limites. Que malgré tout ce que nous étions sur le point d’apprendre au cours des trois prochaines années, même avec une mine de preuves matérielles entre nos mains et des siècles de pratiques professionnelles, tout ce que vous pouvez espérer faire est de faire des suppositions éclairées. Vous pouvez cataloguer les affaires d’une personne, mais il est presque impossible de raconter toute son histoire simplement en parcourant ses affaires.

Déballer est un jeu qui essaie de raconter une histoire en vous demandant de parcourir les affaires de quelqu’un.

Il y a des différences entre ce jeu et mon anecdote, bien sûr. Lors du déballage, on nous demande à plusieurs reprises de sortir les effets personnels d’une personne du stockage et de les placer sur des étagères et à l’intérieur des armoires. Nous ne sommes à aucun moment en train de fouiller leurs poubelles en essayant de déterminer si quatre bouteilles de bière vides signifiaient qu’une personne a bu les quatre ou si trois amis sont venus.

Mais je l’ai mentionné parce que je pense que le point plus large reste vrai ici. Le déballage est un jeu qui nous donne un aperçu de la vie d’une personne en prenant note de son accumulation et de sa rétention de marchandises tout au long de la première moitié de sa vie. Ce n’est pas raconter une histoire; cela nous donne des fragments d’une histoire, une poignée de pièces d’un puzzle beaucoup plus grand, et nous laisse avec des arcs narratifs plus larges non dits et non résolus.

Dans ce vide, et sans même savoir que je le faisais, j’ai commencé à combler inconsciemment les lacunes de la vie de cette personne, et ce n’est qu’après avoir terminé le jeu – en environ 4 heures – que j’ai réalisé que c’était mon absolu chose préférée à propos du déballage.

En ce qui concerne ce que vous faites activement, il s’agit de ramasser des objets et de les ranger quelque part, alors que vous déballerez les affaires d’une femme après qu’elle a déménagé. Imaginez gérer votre inventaire dans Resident Evil, uniquement des boîtes pleines de stylos, de soutiens-gorge et de câbles d’imprimante. C’est tout ce que vous faites ici, déplacer des trucs, bien que je puisse aussi vendre l’acte lui-même à court ici; le pixel art du jeu est incroyable, et il y a une combinaison extrêmement satisfaisante d’animation et de son qui rend chaque fermeture de boîte et chaque porte coulissante ouverte/fermée une joie.

La seule règle du déballage est que tout ce que vous déballez doit aller à peu près à sa place. Les pots doivent aller dans un placard de la cuisine, par exemple, et si vous les laissez assis sur le sol de la salle de bain, le jeu ne vous laissera pas passer à l’étape suivante – c’est ainsi que le jeu est rythmé et divisé, vous offrant plusieurs combinaisons différentes. de pièces et de maisons au fur et à mesure que la vie de la femme continue, jusqu’à ce que vous ayez rectifié cela.

Les détails les plus fins de l’endroit où tout se passe, cependant, dépendent du joueur. Je me suis retrouvé à passer des niveaux entiers à ranger mes sous-vêtements selon un modèle ennuyeux et fastidieux, tout en jetant des ustensiles de cuisine dans n’importe quel tiroir qui les conviendrait, l’organisation soit damnée. Les deux approches sont acceptables pour le cadre de progression limité en jeu ici, mais les deux sont également des moyens par lesquels le joueur peut développer l’histoire du personnage à travers le jeu. À quel point cette personne vit sa vie avec soin, ce qu’elle expose et où, tout cela dépend de vous, et ce que j’ai trouvé fascinant, c’est que tant de traits du personnage qui étaient gravés dans ma tête pendant que je jouais étaient conduits par mes propres actions, rien d’écrit ou de suggéré par les développeurs.

Déballage

DEVIS RETOUR À LA BOÎTE

« Quel genre de monstre met son huile de cuisson dans la même boîte que ses t-shirts ? »

TYPE DE JEU

Placeur de trucs cathartiques

AIMÉ

Une expérience incroyablement relaxante qui raconte une jolie petite histoire

N’AIME PAS

Devoir sauter de pièce en pièce plus tard, les niveaux plus importants sont devenus ennuyeux assez rapidement

PLATEFORMES

PC, Nintendo Switch, Mac, Xbox One, Xbox Series S | X

DATE DE SORTIE

1er novembre 2021

JOUÉ

Terminé le jeu en un peu moins de quatre heures

En commençant par la première chambre de notre protagoniste anonyme à l’adolescence, les joueurs passeront 20 ans à sortir des cartons chaque fois qu’elle déménage, des dortoirs universitaires aux premières maisons. Il y a de jolies touches tout au long que je ne mentionnerai pas spécifiquement ici afin que vous puissiez les expérimenter vous-même, mais c’est un jeu plein de petits moments chaleureux où vous découvrez des objets que cette personne ne peut tout simplement pas lâcher, et vous vous demandez ce qui est arrivé à les trucs qui n’ont pas atteint ce dernier mouvement.

À un moment donné, vous emménagez avec quelqu’un d’autre et j’ai pensé, mon Dieu, cette personne doit être la pire, et j’ai vu des amis et des collègues dire la même chose, parce que la façon dont cette pièce et les biens de la personne sont présentés évoquent des images qui étaient à décalage avec le personnage que j’avais développé dans ma propre tête. Pourtant, hier, j’ai vu quelqu’un sur Twitter dire presque le contraire, car les personnages qu’ils avaient extrapolés à partir de certains choix de design d’intérieur et leurs possessions étaient entièrement différents.

Un récit plus structuré nous aurait simplement dit qui est le méchant. Dans Unpacking, les choses ressemblent plus à un test de Rorschach parrainé par Marie Kondo. Ce qu’un joueur trouve attachant pour un autre peut être enfantin. Ce que je pourrais trouver une tournure déprimante des événements, un autre pourrait dire que c’était une expérience d’apprentissage. Ce qui ressemble à une autre paire de caleçons – et ce jeu en contient beaucoup – pourrait pour moi être un indice subtil mais vital quant à l’état de bien-être actuel de cette femme.

À la fin de Unpacking, j’avais l’impression qu’on m’avait raconté une histoire intime des étapes les plus importantes de la vie d’une femme, avec tous les hauts et les bas qu’elle avait vécus en cours de route. Les amis qu’elle s’était faits, les amants qui étaient venus et repartis, ce qu’étaient devenus tous ses rêves et ses réalisations. Pourtant, ce qu’on m’avait montré n’étaient que des fragments. Corbeille jetée sur mon bureau. J’avais rassemblé ces morceaux et construit ma propre histoire sans même m’en rendre compte, ayant encore une fois été amené à faire des suppositions éclairées. Seulement ici, il n’y avait pas de mauvaises réponses, seulement des histoires différentes, et au fur et à mesure que le générique défilait, c’était l’une des plus belles réalisations que j’avais eues à la fin d’un jeu vidéo depuis des années.