Déballage officiel du Xiaomi Mix 4, et oui, le chargeur 120W est inclus | La technologie

Si vous avez des doutes sur le contenu de la boîte Xiaomi Mix 4, vous avez de la chance et, est-ce que le déballage de cet appareil a été officialisé et dans la vidéo, vous pouvez voir tout ce qui se trouve à l’intérieur de cette boîte.

Xiaomi ne se repose pas et son rythme de présentations est l’un des plus vertigineux du secteur. Ces dernières semaines, il a lancé différents appareils et quelques surprises sur le marché. Les équipes qui ont été présentées sont un nouveau téléphone portable, deux tablettes et un chien robot.

Et, bien que le chien robot soit le plus frappant de tous, ce qui nous intéresse, c’est le nouveau Xiaomi Mix 4. Bien sûr, toutes les informations sur le chien robot appelé CyberDog se trouvent dans le lien de la publication suivante. Aussi les détails du retour du Xiaomi Mi Pad.

Après avoir mis de côté les autres appareils, il est maintenant temps de se concentrer sur le terminal avec un écran complètement nu. Le Xiaomi Mix 4 a été lancé avec une nouveauté avant tout et c’est la possibilité de proposer une caméra sous le panneau.

Ce n’est pas quelque chose de nouveau, mais ce que Xiaomi a réalisé, c’est que, selon eux, c’est imperceptible aux yeux des utilisateurs. TJ’entends cela grâce à l’utilisation d’un nouveau système de pixels capable de masquer cet élément, mais devenant translucide pour laisser passer la lumière lors de la prise de photo..

Nous ne savons toujours pas si le nouvel appareil arrivera en Espagne, mais en attendant, nous pouvons nous en tirer grâce à une vidéo dans laquelle sont affichés tous les détails que ce terminal inclut dans la boîte.

Le déballage montre une boîte de taille considérable et, ce n’est pas pour moins, étant donné que l’écran a une diagonale de 6,67 pouces. Les accessoires fournis avec le Xiaomi Mix 4 sont variés, bien que le plus frappant soit le chargeur.

Ce mobile Xiaomi dispose d’une connectivité 5G, en plus d’un écran Full HD + AMOLED et de fonctionnalités dignes du haut de gamme. La caméra est cachée dans la zone supérieure, derrière un mécanisme coulissant.

A l’heure où des entreprises comme Samsung ou Apple décident de se passer de cet élément pour des raisons écologiquesBien que plus tard, ils soient vendus séparément et à des prix élevés, Xiaomi s’engage à l’inclure dans la boîte.

Ce n’est pas n’importe quel chargeur qui est inclus avec le Xiaomi Mix 4, c’est celui de 120W qui a été annoncé lors de la présentation du terminal. Ce chargeur permet à la batterie de 4 500 mAh de se recharger de 0% à 80% en seulement 10 minutes.

C’est un gros chargeur, mais il a assez de puissance pour alimenter un ordinateur dont la charge se fait via USB C. De plus, le Xiaomi Mix 4 permet également la recharge sans fil avec une puissance de 50W.

Xiaomi n’a fait aucun commentaire sur l’arrivée de cet appareil à nos frontières, mais nous espérons qu’ils décideront de l’amener pour pouvoir le tester et ainsi vous donner tous les détails de notre analyse.