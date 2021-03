Débardeur à col roulé blanc de Chrissy Teigen – Obtenez le look pour 20 $

Us Weekly a des partenariats d’affiliation afin que nous puissions recevoir une compensation pour certains liens vers des produits et services.

Vous savez à quel point les pulls à col roulé sont une arme secrète pour les fashionistas? Presque toutes les icônes de style locales ou internationales les portent afin d’améliorer automatiquement un look, qu’elles les portent seules ou en sous-couche. Le problème est que les pulls à col roulé… eh bien, ils sont chauds. Parfois c’est une bonne chose, mais quand on sait que le printemps est à l’horizon, on commence à transpirer un peu – littéralement!

La seule réponse? Une version pour temps chaud conçue pour le printemps et l’été. Nous avons besoin de tissu plus léger – et moins de celui-ci – sans perdre l’effet élégant. Chrissy Teigen sait exactement comment cela fonctionne. Elle a récemment porté un débardeur à col roulé blanc sur son histoire Instagram, et nous avons immédiatement su que nous devions pouvoir faire de même, surtout une fois le printemps venu. Et donc nous en avons trouvé un comme ça!

Obtenez le débardeur à col roulé sans manches Verdusa en blanc pour seulement 20 $ chez Amazon! Veuillez noter que les prix sont exacts à la date de publication, le 18 février 2021, mais sont sujets à changement.

Ce haut Verdusa est à peu près identique à celui de Teigen pour autant que nous puissions le voir, il aura donc sans aucun doute le même effet chic sur vous. La version blanche est évidemment la voie à suivre pour canaliser l’étoile, mais il existe une multitude d’autres couleurs et motifs – des solides, aux plaids, aux imprimés d’animaux, en passant par les paillettes, alors assurez-vous de vérifier toutes les options sur Amazon. et peut-être en ramasser quelques-uns!

Ce débardeur est fait d’un tissu doux, extensible et fin (mais adapté aux soutiens-gorge). Il est ajusté, ce qui le rend excellent pour rentrer dans vos bas, mais ne vous inquiétez pas, car le décolleté tortue repliable se tient confortablement loin du cou. Nous savons que c’est un facteur important pour de nombreuses personnes lors de l’achat de ce style de chemise, et à juste titre!

Ce char est pratiquement synonyme de «polyvalence». Certains articles ne peuvent être habillés que dans une certaine mesure, mais cette pièce repousse vraiment les limites, et parfois même les dépasse. Vous pouvez toujours le garder décontracté avec un jean et peut-être même une veste en jean sur le dessus, ou avec une paire de joggeurs et de baskets confortables. Vous pouvez également être nerveux avec un pantalon en similicuir et une veste de moto avec des bottillons!

Quand vient le temps de vous habiller un peu, adoptez les options. Glissez ce débardeur dans une jupe mi-longue plissée ou une jupe longue asymétrique à volants pour un rendez-vous ou une fête, et n’hésitez pas à superposer de longs colliers à chaîne sur l’encolure et à ajouter des talons. Vous pouvez également opter pour un look plus professionnel en optant pour un blazer boyfriend et un pantalon à taille paperbag, avec des mocassins ou des talons blocs subtils pour les chaussures. Nous ne faisons que commencer avec des idées de tenues, mais comme vous pouvez le voir, vous n’aurez aucun problème à créer les vôtres!

