Débarrassez-vous des chiens de votre portefeuille

Septembre a été douloureux.

Et si vous êtes comme de nombreux investisseurs, vous regardez votre portefeuille en vous demandant s’il a besoin d’être élagué.

Après tout, lorsque les marchés se tournent vers le sud, les actions médiocres qui profitaient d’un marché haussier sont souvent exposées pour les imposteurs qu’elles sont, car elles chutent rapidement.

Alors, qu’est-ce qu’une approche puissante mais simple de la maintenance de portefeuille ?

C’est ce que détaille aujourd’hui notre spécialiste macro et rédacteur en chef d’Investment Report, Eric Fry. Comme il l’écrit ci-dessous, « Vous ne voulez pas rechercher le succès de vos investissements en pariant sur des coups de chance. Au lieu de cela, vous voulez mettre toutes les chances de votre côté autant que possible.

Si la faiblesse de septembre a révélé que vous avez des « coups de chance » dans votre portefeuille, c’est le Digest pour vous.

Je vais laisser Eric s’occuper d’ici.

Bon week-end,

Jeff Remsbourg

Votre portfolio « Spark Joy » ?

Eric Fry

Marie Kondo, le gourou du « désencombrement », a gagné des millions de dollars en concevant et en vulgarisant une méthode de bon sens pour purger une maison des « trucs » inutiles et indésirables.

La stratégie de désencombrement de Kondo – appelée méthode KonMari – suit six étapes de base. Il commence par un engagement explicite à ranger et pose une question essentielle : les objets que vous souhaitez conserver « suscitent-ils de la joie » ?

Ces articles qui suscitent la joie devraient rester ; ceux qui ne le font pas devraient s’en aller. Et cette méthode ne se limite pas aux livres poussiéreux et non lus de votre collection, au gaufrier que vous n’avez pas utilisé depuis votre mariage ou au contenu de votre grenier…

Les investisseurs pourraient également s’enrichir, simplement en appliquant certaines des tactiques de nettoyage de Kondo à nos portefeuilles.

Même certains des investisseurs les plus aguerris et les plus avisés ne parviennent pas à ranger leurs portefeuilles comme ils le devraient. En effet, ranger un portefeuille nécessite un engagement explicite à le faire… ainsi qu’une analyse impartiale qui pose une version de la question : « Cet élément suscite-t-il de la joie ? »

Bien sûr, tous les investissements qui en valent la peine ne « susciteront pas de joie », mais ils devraient déclencher une sorte de réaction positive puissante et évidente.

N’oubliez pas, comme la méthode KonMari, votre objectif est d’identifier les objets que vous souhaitez conserver, pas ceux que vous souhaitez jeter. La défausse est simplement le sous-produit de ce que vous souhaitez conserver.

Étincelle « Oui ! »

Si vous examinez chaque action de votre portefeuille et que vous vous demandez honnêtement : « Est-ce que cette action me rendra riche ? » ou « Ce stock sera-t-il un 10-ensacheuse ? », la réponse devrait toujours être un « Oui ! » retentissant !

Mais si la réponse est « Non », l’action n’appartient pas à votre portefeuille, même s’il s’agit d’une valeur sûre ou d’un nom bien connu.

Ce genre d’investissements peut être bien. Mais très peu d’investisseurs se concentrent sur le « bien », car dans le monde de l’investissement, « bien » est synonyme de « coût d’opportunité ».

Ce n’est certainement pas bien dans mon livre.

« Coût d’opportunité » est un terme de regret qui renvoie avec regret à « ce qui aurait pu être » ; il décrit les conséquences d’un choix erroné ou sous-optimal entre des possibilités concurrentes.

L’analyse du coût d’opportunité peut et doit faire partie d’une discipline d’investissement qui insiste sur l’achat d’investissements extraordinaires, plutôt que des investissements ordinaires ou « de qualité ».

Évidemment, aucun de nous ne sait exactement ce que l’avenir nous réserve. Par conséquent, l’analyse du coût d’opportunité est une science inexacte. En fait, c’est une supposition éclairée.

Sur la base de décennies d’histoire boursière, nous connaissons quelques détails clés sur ce qui produit le succès des investissements au fil du temps. Par exemple, nous savons que :

Les entreprises à croissance rapide ont tendance à produire de meilleurs résultats d’investissement que celles à croissance lente… Les entreprises riches en liquidités ont tendance à produire de meilleurs résultats d’investissement que les entreprises lourdement endettées… Et les entreprises qui possèdent un formidable « fossé », comme l’appelle Warren Buffett, ont tendance à produire de meilleurs résultats d’investissement que les entreprises sans avantage concurrentiel particulier.

Ainsi, lorsque nous examinons les actions de nos portefeuilles, nous devrions privilégier celles qui possèdent un ou plusieurs de ces traits gagnants.

Maintenant, certaines actions qui possèdent de sérieux défauts vont tout de même contrecarrer les probabilités et bien performer de toute façon. Parfois lourdement endettées et à croissance lente, les entreprises trouvent un moyen de renverser leur déclin et de devenir des succès majeurs. Mais les entreprises comme celle-là sont des valeurs aberrantes rares.

Vous ne voulez pas poursuivre vos investissements en pariant sur des coups de chance. Au lieu de cela, vous voulez mettre toutes les chances de votre côté autant que possible.

Et j’ai découvert un moyen de le faire…

La formule « Purge du portefeuille »

Calculez la taille de la dette nette d’une entreprise, puis divisez ce chiffre par le chiffre d’affaires annuel de l’entreprise… pour produire un ratio simple :

[Net Debt Divided by Trailing 12-Month Revenues]

De manière générale, plus le ratio est élevé, plus une action est susceptible de se comporter moins bien au cours des cinq années suivantes. Plus le ratio est bas, meilleure est la performance d’une action au cours des cinq années suivantes.

C’est ça. C’est tout le processus.

J’utilise régulièrement ce test simple pour identifier les investissements potentiels. (Évidemment, ma recherche ne s’arrête pas là.) Mais une fois que j’identifie un investissement potentiel, je qualifie ce titre en menant des recherches qualitatives et quantitatives ciblées supplémentaires.

Certains candidats à l’investissement font la coupe. La plupart ne le font pas.

Mais voici le plus fou : ce simple test en deux parties, à lui seul et sans aucune recherche supplémentaire, peut produire des résultats d’investissement impressionnants.

Comme vous le savez, les investisseurs aggravent toujours quelque chose – que ce soit des succès… ou des erreurs… ou de l’ennui. C’est pourquoi l’évitement intelligent des actions est aussi important que la sélection intelligente des actions.

Savoir quelles actions éviter peut faire des merveilles pour votre portefeuille – et peut vous protéger des dangers du coût d’opportunité.

Mais ce que de nombreux investisseurs ne réalisent pas, c’est que le coût d’opportunité se cache souvent dans ce qui semble être de bonnes actions – dans des actions bien connues et populaires. Les titres ouvertement risqués font peu de victimes. Tout le monde sait qu’ils sont risqués et se prépare en conséquence. Mais les titres « sûrs » familiers sont souvent ceux qui produisent des résultats décevants, voire désastreux.

L’ingrédient secret

Cette formule « Purge de portefeuille » devient encore plus efficace en y ajoutant un petit raffinement.

Je ne vais pas révéler ce raffinement spécifique parce que je le considère comme propre à mon processus d’investissement, mais il s’avère qu’en ajoutant ce raffinement, la valeur prédictive de mon analyse dette/ventes devient encore plus fiable.

De plus, mon analyse raffinée ne se contente pas d’identifier un « dernier 10 ». Il identifie également un « Bottom 25 »… ou un nombre encore plus important de stocks malades, selon les conditions du marché.

À la fin de l’année 2019, j’ai exécuté mon filtre raffiné de la dette sur les ventes sur l’indice S&P 500, ex-financière, et il a produit la liste “Bottom 25” ci-dessous. Sur la base des tendances historiques, ces actions à croissance lente et lourdement endettées, en tant que groupe, auront du mal à suivre le rythme de l’ensemble du marché boursier au cours des cinq prochaines années.

Puis, le 30 juin 2021, j’ai calculé leurs résultats pour cette période. En moyenne, ce groupe a aussi mal performé que je m’y attendais. 80% d’entre eux ont enregistré des performances inférieures à celles du S&P 500 au cours de la période de mesure, dont neuf des 25 actions qui ont enregistré une perte.

Par conséquent, même si cinq des 25 actions ont réussi à surpasser les performances du S&P, le rendement moyen de toutes les actions du groupe était de 12%… ou seulement un tiers du gain de 36% du S&P 500 réalisé sur la même période.

Il y a quelques semaines, j’ai de nouveau passé en revue toutes les actions à moyenne et grande capitalisation de la Bourse de New York via mon filtre exclusif, et il a expulsé les 12 actions que vous voyez ci-dessous. Déjà, la plupart des actions de cette liste se comportent mal. Depuis la date à laquelle j’ai créé cette liste, seules deux des 12 actions ont mieux performé que l’indice S&P 500.

Si ces entreprises continuent à s’endetter plus vite que leurs revenus, elles auront du mal à maintenir leur domination. La poubelle de l’histoire financière regorge d’entreprises américaines célèbres qui ont fini par se perdre… et ont péri.

De manière assez surprenante, cette liste mise à jour comprend des noms américains emblématiques comme McDonald’s Corp. (MCD), IBM Corp. (IBM), et La Coca-Cola Co. (KO). Mais même les entreprises qui dominent le monde comme celles-ci sont soumises aux lois fondamentales de l’économie.

Pour être clair, je ne suggère pas que McDonald’s ou Coca-Cola soient en danger financier immédiat. Mais ce que je suggère, c’est que ces sociétés sont devenues tellement endettées que leurs actions sont susceptibles de se comporter relativement mal au cours des prochaines années.

C’est l’essence même d’une purge de portefeuille : éviter les sous-performants afin de faire de la place aux surperformants.

Salutations,

Eric Fry