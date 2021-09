Débarrassez-vous des zones mortes dans votre maison

in

La connectivité sans fil s’est certainement améliorée au fil des ans, mais cela ne veut pas dire qu’elle est toujours parfaite. Même certaines des meilleures configurations Wi-Fi ont leurs défauts. Cependant, si vous résistez à une configuration filaire à l’ancienne, mais légèrement plus fiable, il existe des options pour améliorer votre Wi-Fi lorsque votre fournisseur ne parvient pas à vous fournir un service fiable. Une solution consiste à choisir un prolongateur de portée Wi-Fi.

Ceci est particulièrement utile pour les personnes ayant de plus grandes maisons qui ont une pléthore de zones mortes ou tout simplement beaucoup trop d’appareils pour un seul routeur Wi-Fi à gérer. Si vous choisissez d’acheter un prolongateur de portée Wi-Fi, vous constaterez probablement que vous disposiez d’un bon Wi-Fi depuis le début, mais peut-être qu’il avait juste besoin d’un coup de pouce. Bien sûr, cela vous fera également économiser une tonne d’argent sur la route, car vous n’aurez pas besoin d’un autre routeur Wi-Fi ou d’un plan «plus rapide» de votre fournisseur. Nous avons compilé une liste de certains des meilleurs prolongateurs de portée Wi-Fi pour votre maison afin de vous sortir des zones mortes.

Prolongateur de portée Wi-Fi le plus puissant : Prolongateur de portée Wi-Fi TP-Link AC2600

Prolongateur de portée Wifi TP-Link AC1900 Source de l’image : TP-Link/Amazon

Avantages: La technologie MU-MIMO Wave 2 lui permet de communiquer avec plusieurs appareils à la fois, 2600 Mbps de performances

Les inconvénients: Certains clients ont trouvé que cela ne dure pas aussi longtemps que d’autres

Le prolongateur de portée Wi-Fi TP-Link AC1900 est peut-être le prolongateur de portée Wi-Fi le plus puissant du marché. Ce booster polyvalent fonctionne avec tout type de routeur (2,4 GHz 800 Mbps / 5 GHz 1733 Mbps) et peut offrir des performances inégalées de 2 600 Mbps. Il dispose de quatre antennes réglables qui vous permettent de fournir une couverture ininterrompue dans toute votre maison, en plus d’un port Ethernet Gigabit pour donner à votre réseau une connexion ultra haut débit. Il peut être utilisé par presque tous les appareils pour lesquels vous en avez besoin, à la maison, au bureau ou au travail.

C’est idéal pour votre téléphone mobile, les appareils compatibles Amazon Alexa, les consoles de jeu et même un point de vente au détail. L’appareil dispose même d’un indicateur lumineux intelligent qui vous donne une meilleure idée de l’endroit où placer votre répéteur pour une connectivité optimale. Cela garantit un service Wi-Fi ininterrompu sans faire de concessions majeures à votre configuration préexistante. Ceci est facile à configurer et peut parler à deux appareils à la fois.

Meilleurs prolongateurs de portée Wi-Fi pour les petites maisons : répéteur Wi-Fi Rockspace AC750

Répéteur WiFi Rockspace AC750 Source de l’image : Rockspace/Amazon

Avantages: Couvre 1 292 pi², étend facilement le réseau

Les inconvénients: Pas de voyant autre qu’un mauvais ou un bon signal

Si vous êtes quelqu’un qui utilise une multitude d’appareils intelligents en fonction de l’Internet haut débit à la fois, le répéteur WiFi Rockspace AC750 est une option spectaculaire. Cet article est particulièrement idéal pour les appartements ou les maisons de taille moyenne, car il offre des vitesses de 300 Mbps pour 2,4 GHz et 867 Mbps pour 5 GHz et jusqu’à 1167 Mbps de vitesse double bande combinée pouvant couvrir jusqu’à 1292 pieds carrés à la fois. L’extendeur intuitif s’adaptera automatiquement à une bande de meilleure qualité pour de meilleures performances si nécessaire, ce qui en fait une excellente option pour les streamers, les joueurs et les consommateurs de contenu en général.

Il est également assez polyvalent, car il dispose d’un mode de connexion deux en un. Cela étendra le réseau en appuyant sur le bouton WPS pendant huit secondes. Il est compatible avec 99% des routeurs. Il existe une connexion multi-sécurisée, idéale pour les petites entreprises également.

Meilleurs prolongateurs de portée Wi-Fi pour un bon rapport qualité-prix : Prolongateur de portée Wi-Fi NETGEAR EX3700

Prolongateur de portée Wifi NETGEAR EX3700

Avantages: Connecte jusqu’à 15 appareils, bon coût

Les inconvénients: Le streaming HD fait défaut

Pour ceux qui cherchent à aller un peu moins cher – mais toujours ultra-efficace – le NETGEAR Wifi Range Extender EX3700 peut couvrir jusqu’à 1 000 pieds carrés à un prix super raisonnable. Il peut également connecter jusqu’à 15 appareils différents. Il fonctionne pour votre ordinateur portable, votre smartphone, votre console de jeu, votre appareil photo, votre système de haut-parleurs, etc. Doté d’une performance impressionnante de 750 Mbps utilisant la double bande combinée à la technologie brevetée FastLane, ce répéteur est suffisamment puissant pour offrir des performances WiFi sans faille dans toute votre maison.

Il est également livré avec un port Ethernet filaire. Ainsi, vous pouvez soit brancher votre routeur, ordinateur, système de jeu, etc. dans le port 10/100M pour une vitesse maximale et une connectivité ininterrompue. Compte tenu du prix, de la puissance et de la vitesse, c’est un excellent achat pour votre argent, point final.

Idéal pour la couverture : Uppoon WiFi Extender Signal Booster

Uppoon WiFi Extender Signal Booster Source de l’image : Uppoon/Amazon

Avantages: Cinq modes d’application, connexions sans décalage

Les inconvénients: Pas facile d’activer les réseaux

Offrez à votre maison une couverture à 360 ° lorsque vous disposez de l’amplificateur de signal Uppoon WiFi Extender. Cela corrige les zones mortes et peut couvrir jusqu’à 5 000 pieds carrés. Vous pouvez y connecter jusqu’à 35 appareils. Il peut traverser les murs, donc ceux-ci ne causeront pas d’interruptions. Des connexions sans décalage se produiront dans toute votre maison. Le WPS n’a besoin que d’un seul appui pour être configuré.

Il existe cinq modes d’application différents, vous pouvez donc choisir le mode répéteur, pont, client, point d’accès ou routeur. Cela fournit des vitesses de 300 Mbps pour 2,4 GHz et 867 Mbps pour 5 GHz. Vous bénéficierez d’un accès réseau sécurisé. Il a également une large compatibilité.

Idéal pour les points de vente: Linksys RE7000 AC1900 Gigabit Range Extender

Prolongateur de portée Gigabit Linksys RE7000 AC1900 Source de l’image : Linksys/Amazon

Avantages: Plus compact que les autres, filtrage MAC sans fil

Les inconvénients: Doit reprogrammer certains appareils pour se connecter

Le prolongateur de portée Gigabit Linksys RE7000 AC1900 fonctionne bien et ne sera pas intrusif. Nous voulons dire cela parce qu’il ne prendra que sur la prise, pas trop. Certains des meilleurs prolongateurs de portée Wi-Fi ont des antennes qui prennent en charge l’autre prise que vous avez, la rendant inutile. Celui-ci possède des technologies cross-band et de formation de faisceaux pour optimiser les connexions.

Cela a des vitesses allant jusqu’à 1900 Mbps. Il peut être configuré d’une simple pression sur un bouton. Cela fonctionne avec tous les routeurs et routeurs MIMO multi-utilisateurs. Il dispose d’un filtrage MAC sans fil. Vous pourrez obtenir de meilleures performances avec votre téléviseur intelligent, votre console de jeu, votre lecteur Blu-ray et bien plus encore.

