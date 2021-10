Débarrassez-vous rapidement de ce gâchis

Ramassez tous ces poils d’animaux indésirables et ces lapins de poussière difficiles à atteindre sous la table en vous procurant l’un de ces aspirateurs à main les mieux notés. Afin de garder votre maison ou votre bureau propre et bien rangé, un aspirateur à main va bien plus loin qu’un balai et une pelle à poussière. Les choix de nos jours prennent beaucoup moins de place que les anciens aspirateurs de vos parents et leur portabilité facilite leur utilisation quotidienne.

Essayer de trouver celui qui convient à votre situation n’a jamais été aussi difficile. Il y en a plus sur le marché que jamais. C’est pourquoi nous avons pris la liberté de faire les devoirs pour vous. Si vous avez besoin d’un nouvel aspirateur à main, ne cherchez pas plus loin que cette grande sélection pour les maisons, les appartements, les bureaux ou même les voitures. Voici notre sélection des meilleurs aspirateurs à main.

Meilleur pack combo : Aspirateur à main BLACK+DECKER Dustbuster

Aspirateur à main BLACK+DECKER Dustbuster 20V Source de l’image : BLACK+DECKER/Amazon

Avantages: Suceur plat extra-long, livré avec un extra

Les inconvénients: Pas de support de charge

BLACK + DECKER est connu pour ses outils et appareils électroménagers et l’aspirateur à main BLACK+DECKER Dustbuster 20V est un autre exemple de l’excellence de l’entreprise dans le domaine des machines ménagères. La raison pour laquelle le pack combo en vaut la peine est que vous obtiendrez un filtre supplémentaire à utiliser en remplacement. Cet aspirateur a une puissance d’aspiration quatre fois supérieure à celle de tout autre aspirateur à main BLACK + DECKER.

Il dispose d’un suceur plat extra-long qui vous permet d’atteindre les zones les plus difficiles. La technologie au lithium permet une forte aspiration. Il existe un nettoyage à deux vitesses qui élimine rapidement les déversements secs. De plus gros dégâts peuvent être nettoyés avec l’utilisation des deux vitesses. Cela contient 75 ml de saleté et de crasse avant de devoir être vidé. Il a une large bouche pour pouvoir ramasser de gros débris. Cet aspirateur se vide rapidement et le bol et le filtre sont lavables pour un nettoyage facile.

Meilleurs aspirateurs à main pour les propriétaires d’animaux: Aspirateur à main ultra-léger à cordon Shark Rocket

Aspirateur à main ultra-léger filaire Shark Rocket Source de l’image : Shark/Amazon

Avantages: Brosse motorisée TruePet, tuyau extensible à longue portée

Les inconvénients: Pas de station de charge, impossible de laver le capuchon anti-poussière

Si votre chien ou votre chat perd constamment ses poils, vous savez que vous avez besoin d’un aspirateur sérieux pour aider à ramasser tous ces poils indésirables. L’aspirateur à main ultra-léger filaire Shark Rocket possède toutes les caractéristiques que vous recherchez, y compris une brosse motorisée TruePet spécialement conçue pour ramasser les poils d’animaux qui fonctionne également très bien dans les escaliers, les meubles et dans les voitures. Le bac à poussière se vide facilement grâce à un bouton-poussoir qui ouvre la porte inférieure et libère le contenu directement dans la poubelle.

Le cordon d’alimentation atteint 15 pieds, vous n’aurez donc pas besoin de déplacer constamment les prises. Le Shark Rocket est également livré avec un tuyau extensible à portée étendue pour les petites fissures et sous les fenêtres. Il fournit 3,4 ampères de nettoyage puissant. Cela pèse environ quatre livres, il est donc facile à tenir et à manœuvrer.

Aspirateurs à main les plus polyvalents : Aspirateur à main filaire Bissell Cleanview Deluxe 47R51

Aspirateur à main filaire Bissell Cleanview 47R51 Deluxe Source de l’image : Bissell/Amazon

Avantages: De nombreux accessoires utiles, système de filtration à plusieurs niveaux

Les inconvénients: Filaire, a donc des limites pour se rendre aux endroits

Emballant beaucoup de punch dans un petit emballage, l’aspirateur à main filaire Bissell Cleanview 47R51 Deluxe peut gérer à peu près n’importe quel désordre. Le moteur de 4 ampères alimente cet outil de 5 lb qui ne mesure que 10 “x 5″ x 8”. L’aspirateur comprend de nombreux accessoires utiles tels qu’une buse de contour en caoutchouc, une buse d’adaptateur de tuyau qui contient un tuyau de deux pieds pour atteindre les endroits élevés, un outil à large bouche pour ramasser les gros débris et un suceur plat pour les zones étroites . Le système de filtration à plusieurs niveaux aide à éliminer les allergènes domestiques. Cela a un cordon d’alimentation de 18 pieds qui vous permet d’aller assez loin. Il contient 0,78 litre avant de devoir le vider.

Meilleur rapport qualité/prix : Aspirateur à main Allopo

Aspirateur à main Allopo Source de l’image : Allopo/Amazon

Avantages: Simple à utiliser, économique

Les inconvénients: Uniquement destiné à être utilisé pour une utilisation à sec

L’aspirateur à main Allopo vous offre une aspiration sans fil à bas prix. Vous profiterez d’une aspiration de 8 000 PA grâce au moteur haute puissance de 70 W. Le vider est simple, car il vous suffit d’appuyer sur un bouton. Il est léger et sans fil, vous permettant de l’utiliser presque n’importe où. Le tamis filtrant peut être lavé et décontaminé pour être réutilisé.

Lorsqu’il est complètement chargé en peu de temps, il fonctionne pendant 30 minutes consécutives. Vous pouvez l’utiliser dans votre maison ou votre voiture. Il est livré avec cinq accessoires, dont une brosse à épousseter et une buse pour tapis et poils d’animaux. Ceci est uniquement destiné à être utilisé pour une utilisation à sec. C’est un achat intelligent si vous essayez de respecter un budget.

Idéal pour une utilisation dans l’obscurité : aspirateur à main VacLife

Aspirateur à main VacLife Source de l’image : VacLife/Amazon

Avantages: Lumière LED brillante, portable

Les inconvénients: Temps d’exécution plus court que les autres

Tirer le meilleur parti de votre aspirateur à main dans les situations les plus difficiles est ce que vous visez. L’aspirateur à main VacLife tient ses promesses. Cela utilise un moteur puissant pour une aspiration puissante. Il s’occupe du nettoyage quotidien des cheveux et de la poussière. Parfait pour une voiture ou une maison, il est durable à utiliser. Ceci est portable, vous permettant d’atteindre de nombreux endroits.

Il est conçu pour durer et est sans fil. La lumière LED super brillante garantit que votre travail de nettoyage est illuminé. C’est particulièrement utile pour nettoyer sous un canapé, une chaise ou dans une voiture. Il faut trois ou quatre heures pour charger. Il fonctionne en continu pendant 20 minutes après cela. Le capuchon anti-poussière amovible facilite le vidage.

