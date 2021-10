Débat à la mairie de Seattle : les deux candidats veulent des impôts plus élevés mais ne sont pas d’accord sur qui devrait les payer

Bruce Harrell, à gauche, et Lorena Gonzalez, à droite, participent jeudi 14 octobre au premier des deux débats à Seattle prévus avant les élections de novembre pour le poste de maire. (AP Photo /Ted S. Warren, Piscine)

Lors du premier débat en direct à la mairie de Seattle de la saison des élections, les deux candidats – l’actuelle présidente du conseil Lorena Gonzalez et l’ancien président du conseil Bruce Harrell – se sont mis d’accord sur peu de choses sauf ceci : que des augmentations d’impôts sont nécessaires pour aider la ville à financer des services supplémentaires.

Mais qui paie ces impôts – y compris les grands employeurs comme Amazon – reste un point de discorde.

Lorsqu’on lui a demandé si Amazon, le plus grand employeur de la ville, devrait faire davantage pour atténuer les inquiétudes concernant son effet sur la flambée des prix du logement et des infrastructures, Harrell a déclaré que le géant de la vente au détail en ligne devrait « payer sa juste part d’impôts ». Il a ensuite juré de tenir l’entreprise « responsable ».

Mais lorsqu’on lui a demandé des détails fiscaux, Harrell a pivoté et a parlé de remédier à l’absence d’impôt sur le revenu dans l’État de Washington. « Nous allons examiner cette structure fiscale et la réviser », a-t-il déclaré.

Lorena Gonzalez. (AP Photo / Ted S. Warren, Piscine)

Gonzalez, en revanche, a pointé du doigt directement les coffres d’Amazon. « Il est extrêmement important pour nous de nous assurer que nous avons un maire qui est sérieux au sujet d’exiger de toutes les grandes entreprises rentables (de) payer leur juste part. »

Elle a ajouté : « Soyons réalistes à ce sujet. Je suis le seul candidat sur cette scène qui le pense.

Les deux candidats en 2018 ont initialement voté pour approuver la soi-disant taxe d’entrée d’Amazon, pour ensuite échanger leurs votes pour l’abroger.

Le chemin de Harrell vers un impôt sur le revenu de l’État serait escarpé. Actuellement, les décisions des tribunaux de Washington ont généralement estimé que les limites strictes de la constitution de l’État en matière d’impôts sur le revenu rendent difficile un impôt sur le revenu non uniforme à l’échelle de l’État sans un changement constitutionnel. (Une décision de justice de 2019 sur un échec de l’impôt sur le revenu à Seattle aurait cependant pu ouvrir légèrement la porte.)

Bruce Harrell. (AP Photo / Ted S. Warren, Piscine)

Harrell a déclaré que les entreprises basées à Seattle devraient faire correspondre leurs objectifs d’entreprise aux besoins civiques de la ville.

« Ils doivent aligner leurs objectifs de responsabilité sociale d’entreprise avec ceux de la ville », a-t-il déclaré. « Ce serait un logement abordable. Ce serait l’itinérance.

Harrell a mentionné la capitalisation boursière d’Amazon de plus de 1 500 milliards de dollars.

« Lorsque vous regardez la richesse de ces grandes entreprises, elles doivent non seulement payer leur juste part d’impôts, mais elles doivent être alignées sur bon nombre des problèmes qu’elles ont causés », a-t-il déclaré.

Lors du sommet . de la semaine dernière, le PDG d’Amazon, Andy Jassy, ​​a décrit la détérioration des relations avec les dirigeants politiques de Seattle.

« Je pense que notre relation avec Seattle a eu des hauts et des bas, franchement », a déclaré Jassy. «Je pense que les 20 premières années (étaient) assez collaboratives. Nous avons décidé de construire un campus au centre-ville. (La ville) était très solidaire et attentionnée.

Mais il y a cinq ans, l’ambiance a changé, a poursuivi Jassy.

« Le conseil municipal est devenu moins amoureux des affaires ou d’Amazon », a-t-il déclaré. « C’est juste devenu plus dur. » Jassy a ajouté qu’Amazon se tourne de plus en plus vers Bellevue, à proximité, pour ses objectifs d’expansion.

Lors du débat, Gonzalez a indiqué qu’elle n’était pas particulièrement inquiète du retrait d’Amazon de Seattle. Soulignant les plans annoncés d’Amazon pour embaucher 12 500 travailleurs d’entreprise et de technologie à Seattle, l’ancien avocat des droits civiques a déclaré qu’Amazon n’allait nulle part.

« Les travailleurs (d’Amazon) et leurs futurs travailleurs veulent vivre et travailler dans cette ville », a-t-elle déclaré.

Regardez l’intégralité du débat ici.