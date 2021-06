Débat Allopathie-Ayurveda : Permettre à la Science de grandir scientifiquement

Selon les estimations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), environ 70 à 80% de la population mondiale dépendent des médicaments non conventionnels dans leurs soins de santé. Ces médicaments se composent principalement de sources végétales.

Par le Dr Ajey Lele,

L’Association médicale indienne (IMA) doit être complétée pour sa position audacieuse contre les efforts déployés pour ternir l’image de l’allopathie. En fait, pendant de nombreuses décennies, il y a eu une certaine réticence en Inde à avoir un débat éclairé sur l’efficacité des traitements médicaux comme l’allopathie, l’ayurveda et l’homéopathie. C’est peut-être parce que l’Ayurveda est connu comme le système médicinal indien traditionnel, donc personne ne voulait remettre en question ces anciennes traditions vivantes et entrer dans les mauvais livres de crore de «croyants». En outre, il est important de noter que certains médecins allopathes proposent également un traitement ayurvédique. On ne sait pas exactement pourquoi ils le font? C’est parce qu’ils croient qu’il existe de meilleures options disponibles en Ayurveda pour certaines maladies ou qu’ils le font pour des raisons commerciales.

Ce n’est pas seulement en Inde, mais dans diverses autres parties du monde aussi, plusieurs méthodes de traitement non allopathiques sont utilisées. Selon les estimations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), environ 70 à 80% de la population mondiale dépendent de médicaments non conventionnels pour leurs soins de santé. Ces médicaments se composent principalement de sources à base de plantes. Aujourd’hui, il devient de plus en plus clair que le traitement allopathique est la meilleure option disponible face à l’urgence sanitaire du Covid-19. Cependant, depuis un an, certains hésitent à considérer le traitement allopathique comme une option, qu’il s’agisse de vaccins ou de tout autre traitement médical. Il convient de noter que le défi Covid-19 était nouveau même pour la communauté des médecins allopathiques, mais ils doivent être crédités pour avoir relevé le défi de front et continué à essayer.

La controverse actuelle indique clairement que, même aujourd’hui, l’esprit indien est plus attiré par les arguments philosophiques que par les découvertes expérimentales fondées sur des preuves. Nous considérons peut-être encore la santé comme une question philosophique, éthique et spirituelle plutôt que scientifique. Il y a très peu d’exemples où les gens ont discuté de la rationalité avec un esprit ouvert. Le regretté Dr Shri Ram Lagoo, un spécialiste ORL qui a pratiqué la médecine en Inde et à l’étranger pendant quelques années avant de devenir acteur à plein temps, était un vrai rationaliste dans l’âme. Il y a quelques décennies, il avait écrit un article intitulé « Il est temps de retirer Dieu », qui a ensuite provoqué de vives discussions. Incidemment, l’inscription du même acteur en tant que médecin a été annulée (bien avant qu’il n’écrive l’article) par le Medical Council of India (MCI) car il a fait peu de publicités pour des produits comme le dentifrice et Chyawanprash !

Le problème est: «Les Indiens sont-ils trop coincés dans le passé»? Pourquoi croyons-nous encore que nos ancêtres étaient beaucoup plus intelligents que nous ? Est-ce dû à une forme de complexe d’infériorité ou nous ressentons une grande fierté de notre passé parce que notre présent n’est pas si grand que ça ! L’histoire indique que la gestion de la crise de Covid-19 est bien meilleure (dans un sens relatif) que ce que nous avons vu en cas de pandémie dans le passé. Tout cela est devenu possible grâce aux développements continus de la science. Être fier de son passé est une chose, mais rester coincé dans le récit selon lequel « seulement Old is Gold » est dangereux. Cela ne nous permet probablement pas d’aller de l’avant et pourrait même conduire à entraver la croissance de la science dans le pays.

La communauté scientifique indienne a fait brillamment au cours des sept dernières décennies, nous sommes presque partis de zéro après l’indépendance et avons maintenant atteint un niveau où nous pouvons développer des vaccins, atteindre Mars et devenir une superpuissance des technologies de l’information (TI). Mais est-ce suffisant ? Les progrès technologiques mondiaux au 21e siècle ont été très impressionnants.

En 2003, des scientifiques ont réussi à séquencer l’intégralité du code génétique d’un être humain, avec une précision de 99,999 %. En 2012, les scientifiques ont confirmé la détection du boson de Higgs tant recherché, également connu sous son surnom de « particule de Dieu ». Des progrès majeurs dans le développement des ordinateurs quantiques sont observés et en 2019, Google a officiellement annoncé qu’ils avaient atteint la suprématie quantique. En avril 2021, la NASA a vécu un moment du 21e siècle Wright Brothers sur Mars, lorsque son hélicoptère robot miniature Ingenuity a entrepris le premier vol contrôlé motorisé d’un avion sur une autre planète. Fait intéressant, de nombreux scientifiques possédant un ADN indien font partie de ces projets. Cependant, les mêmes personnes qui effectuent des recherches en Inde ne peuvent peut-être pas atteindre ces sommets. S’agit-il uniquement d’un soutien financier et de la disponibilité des infrastructures ou y a-t-il autre chose? Le débat en cours sur l’allopathie et l’Ayurveda nous donne l’occasion de vérifier si nos prémisses scientifiques pour le développement de la science sont au bon endroit ou non.

En ce qui concerne les capacités d’innovation selon l’enquête Global Innovation Index (GII, 2020), l’Inde occupe la 48e position dans le monde. Cela indique clairement que nous devons faire beaucoup plus. Dire que les avions ont été inventés pour la première fois à l’ère védique par un sage est sexy, mais nous n’avons rien de disponible dans les écrivains du passé qui puisse aider HAL ou DRDO et stimuler l’industrie aéronautique indienne pour égaler Boeing ou Lockheed Martin. Il est important de comprendre que les progrès de la science sont dynamiques. Les inventions de nos ancêtres étaient spécifiques au temps et à l’espace (en fait toutes les inventions le sont), s’il vous plaît, n’essayez pas de trop les lire, mais essayez de les améliorer. Aujourd’hui, l’allopathie nous l’apprend. Pour le traitement Covid-19 il y a quelques jours à peine, le Remdesivir était «la» solution, mais plus maintenant. De telles décisions sont basées sur une expérimentation, une analyse et une disponibilité constantes d’ensembles de données supplémentaires.

Le débat Allopathie-Ayurveda nous enseigne qu’avoir une connaissance de l’histoire et rester coincé dans l’histoire sont deux choses différentes. Il est important de ne pas charger inutilement la communauté scientifique indienne du bagage de notre passé.

(L’auteur est Senior Fellow, MP-IDSA, New Delhi. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online. Il peut être contacté à l’adresse : ajey.lele@gmail.com)

