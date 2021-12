Débat : Amazon est-il bon pour les petites entreprises ?

Amazon est une pépinière pour les nouvelles petites entreprises tout en offrant des opportunités sans précédent pour les entrepreneurs et une commodité et des prix vitaux pour les consommateurs – un moteur hotrod nécessaire pour l’économie américaine. Ou, Amazon est un monopole qui intimide ses travailleurs et sape illégalement les entreprises qu’il héberge sur sa plate-forme et, par conséquent, est un tueur d’innovation et devrait être réglementé par le gouvernement américain.

Quelle affirmation est vraie ? Les deux? Non plus? C’est ce qu’Intelligence2 s’est attaché à découvrir en organisant son dernier débat en ligne : Amazon Is Good For Small Business.

La prémisse provocatrice est intentionnelle, selon l’organisation à but non lucratif non partisane qui organise ce qu’elle appelle des débats de fond, éclairés, à la pensée critique et pourtant civils sur les principaux problèmes du jour. Et peu d’entreprises passent plus de temps à faire l’actualité que le plus grand employeur, détaillant en ligne et pivot du cloud e-commerce du pays.

Le professeur et économiste de l’American Enterprise Institute, Mark Jamison, et l’ancien directeur général d’Amazon et actuel consultant vendeur tiers et PDG de Kaspien, Kunal Chopra, basé à Seattle, ont défendu l’idée qu’Amazon est bon pour les petites entreprises.

L’auteur et journaliste technique du Financial Times Rana Foroohar a contesté l’idée qu’Amazon est un avantage net pour la société, l’économie américaine et les petites entreprises. Elle a été rejointe par Stacy Mitchell, historienne, auteure et critique fréquente d’Amazon qui a écrit l’un des documents de recherche fondateurs appelant le Congrès américain à réglementer l’entreprise.

Amazon fait face à un contrôle réglementaire accru sur son marché et les près de deux millions de vendeurs tiers qui représentent désormais plus de la moitié de ses ventes globales. Le géant de la technologie a publié un rapport sur l’autonomisation des petites entreprises en octobre, notant que plus de 200 000 nouveaux vendeurs ont commencé à vendre dans son magasin américain l’année dernière, en hausse de 45 % par rapport à 2019. Les partenaires de vente américains ont réalisé en moyenne plus de 200 000 $ de ventes de septembre 2020 à août. 2021, contre 170 000 $.

Dès le début du débat, Jameson a affirmé qu’Amazon n’était évidemment pas un monopole – Etsy, eBay et Walmart en sont la preuve, a-t-il noté. Au contraire, l’entreprise fait exactement ce qu’une grande entreprise capitaliste devrait faire : créer de nouveaux marchés là où il n’y en avait pas.

La taille et l’influence d’Amazon sur le marché, a-t-il déclaré, ont incité Target et Walmart à ouvrir leurs plateformes de vente au détail en ligne aux vendeurs tiers, a-t-il souligné. « Amazon a créé des opportunités pour les petites entreprises qui n’existaient pas auparavant », a-t-il déclaré.

Foroohar a déclaré qu’Amazon avance les mêmes arguments que tous les monopolistes en herbe : ils rendent les choses moins chères et plus faciles afin que les consommateurs soient satisfaits. Mais si les prix d’Amazon sont bon marché, a-t-elle admis, la façon dont il siphonne et utilise les informations de ses vendeurs ne l’est pas.

« Le problème est que nous avons depuis plusieurs années des lois sur les monopoles qui considèrent uniquement la tarification comme une mesure du succès des consommateurs », a-t-elle déclaré. « Mais quand vous regardez la façon dont Amazon fait des affaires, vous ne parlez pas de prix ; vous parlez d’informations troquées.

Chopra a déclaré que les exemples d’Amazon utilisant injustement les informations du vendeur sont rares. Amazon, a-t-il soutenu, n’est pas seulement bon pour les petites entreprises, c’est excellent pour les petites entreprises. L’immense marché mondial d’Amazon est accessible à toutes les entreprises inscrites, pas seulement aux grandes, a-t-il déclaré.

« Soixante-quatorze pour cent des clients américains commencent leur recherche de produits sur Amazon », a-t-il déclaré. « Amazon est devenu un outil de recherche de produits et de création de marque plus qu’une simple destination de shopping. »

« Pour la première fois dans l’histoire, un petit magasin au coin de la rue ou un entrepreneur à domicile peut accéder à un public mondial et à une infrastructure pouvant prendre en charge l’échelle mondiale. »

Mitchell a répliqué qu’Amazon avait accaparé le marché en ligne. Elle a déclaré que le point de vue de Chopra sur trois consommateurs sur quatre commençant leurs recherches de produits avec Amazon n’est pas la preuve d’un écosystème commercial sain, c’est la preuve d’un seul acteur trop dominant.

« Dans 15 des 23 principales catégories de produits, Amazon capture plus de 70 % des transactions en ligne », a-t-elle déclaré. « Cela signifie que si vous êtes une petite entreprise et que vous fabriquez ou vendez n’importe quoi (en ligne) … vous avez deux options et les deux sont mauvaises. »

La première, a-t-elle dit, est d’essayer de continuer à vendre exclusivement sur votre propre site Web, ce qui revient à « accrocher votre bardeau sur un chemin de terre » où personne ne voyage. Ou, dit-elle, vous pouvez devenir vendeur sur Amazon. Cela signifie que les données de votre entreprise sont désormais entre les mains d’un géant multinational prêt à rivaliser avec vous sur des produits spécifiques, a-t-elle ajouté.

« Si vous vendez sur Amazon, vous confierez le sort de votre entreprise, votre gagne-pain, à votre ennemi le plus grand et le plus agressif – un ennemi qui a bien l’intention de manger votre déjeuner », a déclaré Mitchell.

Le débat a été modéré par l’ancien bureau des affaires étrangères d’ABC et correspondant à la Maison Blanche, John Donvan. Regardez l’intégralité du débat ci-dessus ou sur le site Web Intelligence2 (prononcer intelligencer-squared).