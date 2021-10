Débat commercial sur le Brexit EN DIRECT: les députés prêts pour l’épreuve de force après l’annonce d’un nouvel accord avec la Nouvelle-Zélande | Politique | Nouvelles

Boris Johnson s’est engagé dans un accord de libre-échange avec la Nouvelle-Zélande qui, promet-il, profitera à la fois aux entreprises et aux consommateurs. Le nouvel accord révolutionnaire réduira les coûts pour les exportateurs et ouvrira le marché du travail néo-zélandais aux professionnels britanniques. Les tarifs seront supprimés sur les produits britanniques, notamment les vêtements, les navires et les bulldozers, et sur les produits néo-zélandais, notamment le vin, le miel et les kiwis.

Cependant, le Labour et la National Farmers Union (NFU) ont fait valoir que l’accord pourrait nuire aux agriculteurs britanniques et abaisser les normes alimentaires.

Selon les propres estimations du gouvernement, l’accord n’est pas susceptible d’augmenter la croissance économique ou le PIB du Royaume-Uni.

Mais tout comme l’accord commercial récemment conclu avec l’Australie, le Royaume-Uni espère que cet accord sera une étape vers l’adhésion à l’Accord global et progressif de partenariat transpacifique (CPTPP) – un bloc commercial qui comprend l’Australasie, le Canada, le Mexique et le Japon parmi les autres.

Le débat débutera à la Chambre des communes à 9h30.

SUIVEZ CI-DESSOUS POUR LES MISES À JOUR EN DIRECT…