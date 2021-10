Débat commercial sur le Brexit EN DIRECT: les députés vont rejeter l’accord avec la Norvège après un avertissement désastreux sur les exportations de saumon | Politique | Nouvelles

La semaine dernière, la commission des affaires européennes de la Chambre des Lords a publié un rapport sur l’accord commercial post-Brexit du Royaume-Uni avec la Norvège, l’Islande et le Liechtenstein.

Le rapport a souligné les avantages supplémentaires de l’accord pour le secteur de la pêche.

Il a déclaré: «Les tarifs sur l’importation au Royaume-Uni de crevettes et de crevettes sont supprimés, ce qui permet d’économiser entre 1 et 2,7 millions de livres sterling par an.

« Tout en profitant aux entreprises en Norvège, cela devrait également réduire les coûts pour l’industrie britannique de la transformation du poisson (employant environ 18 000 personnes à travers le Royaume-Uni, dont près des trois quarts sont basées en Écosse, dans l’East Yorkshire et dans le nord du Lincolnshire), et finalement pour les consommateurs.

« D’un autre côté, la Norvège a accepté de réduire certains tarifs sur les importations d’aliments pour poissons britanniques de 10,5% à zéro, réalisant ainsi des économies annuelles d’environ 4,1 millions de livres sterling. »

Cependant, le président du Lords Committee, le comte de Kinnoull a souligné que l’Irlande du Nord n’avait pas été incluse dans l’accord.