Débat des lecteurs EN DIRECT : une polémique sur la BBC éclate alors que Dorries menace de déchirer les droits de licence | Royaume-Uni | Nouvelles

La secrétaire à la Culture, Mme Dorries, a qualifié la BBC de « phare de l’esprit britannique », mais a averti qu’il s’agissait de « quelques problèmes » dans une attaque à peine voilée contre les 159 £ par an du diffuseur pour les téléspectateurs. Le député Philip Hollobone est intervenu et a appelé à la suppression des frais de licence, faisant rage face au traitement « honteux » par la BBC des OAP après le retrait de la télévision gratuite pendant plus de 75 ans.

Les commentaires ont suscité une réaction furieuse parmi les lecteurs sur l’avenir de l’organisation, comment elle devrait mieux représenter le public britannique et si le gouvernement conservateur peut être digne de confiance pour mener à bien les réformes.

Fred999 a déclaré: « Il y a quelques années, la BBC a accepté en échange d’une augmentation du coût de la licence. IL FERAIT financer la télévision gratuite pour les plus de 75 ans. La BBC doit être forcée de respecter cet accord. »

Alors que M. Sensible a déclaré, se référant à Mme Dorries pour un renouvellement de la charte dans six ans: « 2027? Nadine sera alors révolue depuis longtemps. Nous avons besoin que les frais de licence soient supprimés maintenant, pas dans cinq à six ans. »

