Débat du gouverneur sur The CW ⋆ 10z viral

SÉRIES

Grand frère (N) 20 h CBS

Brooklyn neuf-neuf Dans le premier des deux nouveaux épisodes, le capitaine Holt et Amy (Andre Braugher, Melissa Fumero) gèrent l’enceinte car elle manque de personnel en raison des agents appelant malades. Dans le second, Jake (Andy Samberg) et Amy conçoivent un système pour équilibrer travail et garde d’enfants. Stephanie Beatriz, Terry Crews et Joe Lo Truglio sont également à l’affiche. 20h et 20h30 NBC



Coroner Au lendemain de la pandémie de COVID-19, Jenny (Serinda Swan) enquête sur la mort d’un soignant alors que ce drame revient pour sa troisième saison. Eric Bruneau, Roger Cross, Ehren Kassam et Nicholas Campbell sont également à l’affiche. 20h La CW

Holey Moley (N) 20 h ABC

Battre Shazam (finale de la saison) 20 h Renard

Cultivé-ish Lorsque son patron utilise certaines de ses idées sans lui donner de crédit, Zoey (Yara Shahidi) essaie de décider s’il faut s’exprimer, ce qui pourrait mettre en péril son stage. De plus, Jazz (Chloe Bailey) va en thérapie et demande un congé médical à l’équipe d’athlétisme, et Aaron (Trevor Jackson) essaie de faire bonne impression sur quelqu’un. 20h Forme libre

le faire Alors que tout le monde passe tellement de temps à la maison, les hôtes Amy Poehler et Nick Offerman mettent les candidats au défi de créer un espace extérieur qui serait le lieu de rencontre idéal pour toute une famille. 21h NBC

L’avant-poste Garret et Luna (Jake Stormoen, Maeve Courtier-Lilley) se lancent dans une mission de sauvetage dans ce nouvel épisode. Jessica Green, Anand Desai-Barochia et Aaron Fontaine sont également à l’affiche. 21h La CW

Quand la nature appelle avec Helen Mirren Dans ce nouvel épisode de la comédie sur la nature, un cerf n’arrête pas de laisser tomber les noms de ses amis célèbres. 21h ABC

Les meilleurs cuisiniers amateurs (N) 21h Bravo

Seule Les trois finalistes font un dernier combat lors de la finale de la saison. Suit une rétrospective spéciale sur les saisons passées. 21h30 et 23h Histoire

l’arnaqueur (N) 22 h ABC

Accusé : coupable ou innocent ? Un mineur de charbon à la retraite tue son meilleur ami lors d’une sortie de Noël dans la première saison de cette série sur le vrai crime. 22 h 00 A&E

Restauration : impossible (N) 22 h Réseau alimentaire

SPÉCIAUX

Débat au poste de gouverneur Les candidats impliqués dans l’élection de rappel du 14 septembre répondent aux questions. 19h La CW

DES SPORTS

Base-ball Les Angels visitent les Tigers de Détroit, 10 h BSW; couverture régionale, 11 h et 16 h MLB; les Mets de New York visitent les Dodgers, 19 h MLB et SportsNetLA

Série mondiale des petites ligues 2021 Honolulu contre Manchester, Connecticut, 10 h ESPN; Nolensville, Tenn., contre Hamilton, Ohio, midi ESPN ; Hastings, Neb., contre Toms River, NJ, 14h ESPN; Hooksett, NH, contre Torrance, 16 h ESPN

Football de pré-saison de la NFL Les Patriots de la Nouvelle-Angleterre rendent visite aux Eagles de Philadelphie, 16h30 NFL

Basket-ball WNBA L’Atlanta Dream visite les Sparks, 19h30 SportsNet

TALK SHOWS

CBS ce matin Mindy Kaling; Mark Zuckerberg, Facebook. (N) 7 h 00 KCBS

Aujourd’hui Hugh Jackman; Jill Martin. (N) 7 h KNBC

Nouvelles du matin KTLA (N) 7 h 00 KTLA

Bonjour Amérique Eugenio Derbez; une performance par le casting de “Chicago”. (N) 7 h KABC

Bonne journée LA (N) 7 h 00 KTTV

Amanpour et Compagnie (N) 23h00 KCET ; 01h00 KLCS

L’émission de ce soir avec Jimmy Fallon Octavia Spencer ; Commun; Pensée noire ; Seun Kuti. (N) 23h34 KNBC

Le Late Show avec Stephen Colbert Sean et Dylan Penn; Crowded House effectue. (N) 23h35 KCBS

Jimmy Kimmel en direct ! les hôtes invités de Sean Hayes ; Tracee Ellis Ross; Simu Liu ; Yola. (N) 23h35 KABC

Le Late Late Show avec James Corden Heidi Klum; Ed Sheeran joue. 00h37 KCBS

Tard dans la nuit avec Seth Meyers Cecily Strong; Patton Oswalt; Jeff Bowders. (N) 00h37 KNBC

Ligne de nuit (N) 00h37 KABC

FILMS

L’enfant détective (2020) 8h25 et 19h17 Starz

Je t’aime mec (2009) 10 h Showtime

Frère infiltré (2002) 10h08 Starz

Premier sang (1982) 10h15 AM

Comment dresser votre dragon : le monde caché (2019) 10h30 FXX

Dallas Buyers Club (2013) 10h41 et 19h Encore

Aube de sauvetage (2006) 11h45 Heure du spectacle

Bébé Conducteur (2017) 12h30 FX

Ferdinand (2017) 12h30 FXX

La fin de l’été (1962) 12h45 TCM

Parle-moi (2007) 13h12 Cinémax

X Men (2000) 13h45 Syfy

Désemparés (1995) 14h49 HBO

Florence Foster Jenkins (2016) 14h50 Épix

Bloqueurs (2018) 15h FX

arnaqueurs (2019) 15h TMC

Il y a quelque chose à propos de Marie (1998) 15h20 Starz

Dans le même souffle (2021) 16h30 HBO

Dans l’air (2009) 16h42 Cinémax

Forrest Gump (1994) 16h45 AMC

Avions, Trains et Automobiles (1987) 16h45 Épix

Fin du printemps (1949) 17 h TCM

Mahalia (2021) 18 h À vie

John Wick (2014) 18h Syfy

Dunkerque (2017) 18h10 HBO

Dernières nouvelles dans le comté de Yuba (2021) 18h20 Épix

Début de l’été (1951) 19 h TCM

La rédemption de Shawshank (1994) 20h et 23h BBC America

Rasé (1988) 20h Épix

L’aide (2011) 20h à vie

Shrek 2 (2004) 20h Nickelodeon

John Wick : Chapitre 2 (2017) 20h Syfy

Clôtures (2016) 20h TMC

21 rue du saut (2012) 20h30 Forme libre

Willy Wonka et la chocolaterie (1971) 21h LOGO

Histoire de Tokyo (1953) 21h15 TCM

