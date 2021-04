Débat électoral écossais EN DIRECT: “J’en ai assez!” Les dirigeants se tournent vers l’esturgeon – Le chef du SNP a secoué Politique | Nouvelles

Le débat des dirigeants du STV a vu le chef du SNP Nicola Sturgeon affronter Douglas Ross des conservateurs écossais, Anas Sarwar du Labour, Willie Rennie des libéraux démocrates écossais et le co-chef du Parti vert écossais Patrick Harvie. La dirigeante du SNP, Nicola Sturgeon, a exhorté les Écossais à la réélire au poste de Premier ministre lors des élections de mai à Holyrood – promettant “un leadership fort” pendant le reste de la pandémie de Covid-19 et un deuxième vote d’indépendance dans ses conséquences.

Elle a fait le pitch en affrontant ses quatre dirigeants rivaux au début du deuxième débat télévisé de la campagne électorale.

Mme Sturgeon a déclaré qu’elle offrait aux gens “un leadership fort et continu pour guider le pays à travers la pandémie”.

Le chef libéral démocrate écossais Willie Rennie a affirmé que les Écossais en avaient “assez” du débat sur l’indépendance et ont désapprouvé qu’il devrait y avoir un autre référendum dans les cinq prochaines années.

Il a déclaré: «Nous sommes toujours dans le sillage de la pandémie la plus meurtrière.

“Plus de 10 000 personnes ont perdu la vie, des milliers d’autres ont perdu leur emploi, ce n’est pas le moment d’un autre référendum.”

Le co-leader écossais des Green Green, Patrick Harvie, a déclaré que l’élection du 6 mai était “comme aucune autre avant elle”.

Il a souligné que ce n’était pas seulement à cause de Covid-19, ajoutant: “Si nous n’agissons pas, ce sera peut-être la dernière élection avant la crise climatique qui échappe à notre contrôle.”

Le leader travailliste écossais Anas Sarwar a fait valoir que les politiciens doivent «se concentrer sur ce qui nous unit en tant que pays, pas sur ce qui nous divise».

Dans le sillage du coronavirus, il a insisté: “Une reprise nationale ne peut être qu’un slogan. Elle doit être notre mission nationale collective.”

“Nous avons offert à l’Alba Party l’opportunité pour Alex Salmond de participer à une entrevue individuelle avec Colin Mackay dans le cadre de notre série d’émissions spéciales Scotland Tonight.”

Linda Grimes Douglas, responsable des informations et des affaires courantes chez STV, a déclaré: «C’est une période extrêmement excitante pour la politique écossaise et notre équipe est prête et prête à offrir aux téléspectateurs la couverture la plus complète de l’élection 2021.»

