Débat électoral écossais EN DIRECT: la BBC a honte d’avoir «lock-out» Galloway – Sturgeon se moque | Politique | Nouvelles

Les dirigeants politiques écossais s’affronteront à peine six semaines avant les élections de Holyrood, organisées devant un public virtuel en raison de la pandémie de coronavirus. La dirigeante du SNP et la première ministre Mme Sturgeon, ainsi que le conservateur écossais Douglas Ross, Anas Sarwar du Labour, Green Lorna Slater et le libéral démocrate Willie Rennie, participeront tous au programme de la BBC. Les cinq chefs de parti chercheront à exposer les principaux engagements et arguments politiques de leur parti alors que le temps se rapproche des élections écossaises du 6 mai.

L’émission est diffusée sur BBC One Scotland et sera animée par Sarah Smith, rédactrice en chef de la BBC en Écosse.

Mais le leader d’All For Unity, M. Galloway, et l’ancien Premier ministre, M. Salmond, qui a annoncé la semaine dernière la création du parti politique Alba, ne prendront pas part au débat électoral télévisé en direct.

M. Galloway s’est déchaîné sur Twitter, se moquant du temps de télévision accordé à Mme Sturgeon et exprimant sa fureur contre lui et M. Salmond étant « enfermés dehors » dans un point dirigé vers la rédactrice écossaise de la BBC, Sarah Smith.

Il a écrit: « Personne ce soir ne mettra un gant sur Nicola Sturgeon de la télévision – plus de temps à l’écran cette année que Lukashenko – pendant que #Salmond et moi sommes enfermés dehors.

« Mais alors, c’est le point n’est-ce pas … @ BBCsarahsmith. »

Dans un article sur son site Web pour prévisualiser le débat électoral écossais de ce soir, la BBC a tenté d’expliquer pourquoi les dirigeants d’autres partis politiques ne participent pas.

Le radiodiffuseur a écrit: «La BBC prend en compte un certain nombre de facteurs pour décider qui participe à ses débats électoraux télévisés.

«L’un de ces facteurs est basé sur le soutien électoral antérieur et actuel.

« Bien que les dirigeants des petits partis n’apparaissent pas dans cet événement télévisé en direct, leur campagne sera couverte de manière impartiale et proportionnée dans les semaines à venir. »

Alors que sous le feu des critiques, Mme Sturgeon a été interrogée par ses rivaux politiques au parlement écossais ces dernières semaines, ce sera la première fois qu’ils pourront défier le Premier ministre dans un débat télévisé en direct.

Lors des dernières élections écossaises de 2016, le SNP a subi une humiliation après avoir été réduit à un gouvernement minoritaire remportant 61 des 129 sièges disponibles au parlement de Holyrood.

Le parti au pouvoir en Écosse espère inverser cette tendance et obtenir une majorité lors des prochaines élections du 6 mai, et a promis d’utiliser un tel résultat comme mandat pour faire avancer un deuxième référendum sur l’indépendance de l’Écosse.

Mais le SNP a subi d’énormes pressions ces dernières semaines, les rivaux politiques de Mme Sturgeon exigeant qu’elle démissionne après avoir été trouvée pour avoir « induit en erreur » le parlement écossais sur sa connaissance des plaintes de harcèlement contre l’ancien premier ministre Alex Salmond.

S’adressant à Express.co.uk le week-end dernier, le chef conservateur écossais Douglas Ross a averti que le refus de Mme Sturgeon de démissionner de son poste pourrait se retourner contre le SNP et entraîner une humiliation électorale.

Mardi dernier, Mme Sturgeon a survécu à un vote de défiance, porté par les conservateurs écossais, par 65 voix contre 31 et 27 abstentions.

Le premier ministre a également déclaré aux conservateurs: «Si vous pensez que vous pouvez me harceler hors de vos fonctions, vous vous trompez et vous me jugez mal.

« Si vous voulez me retirer en tant que Premier ministre, faites-le lors d’une élection. »

Elle a ajouté: « Si la cascade politique désespérée d’aujourd’hui prouve quoi que ce soit, c’est que vous n’avez aucune confiance en votre capacité à le faire, car vous n’avez rien de positif à offrir au peuple écossais. »