Débat électoral écossais EN DIRECT: la BBC a honte d’avoir refusé l’invitation – message transmis au siège | Politique | Nouvelles

Participeront Nicola Sturgeon du SNP, Douglas Ross des conservateurs écossais, Anas Sarwar du travail écossais, Willie Rennie des libéraux démocrates et Patrick Harvie du Parti vert. Chacun des cinq chefs de parti fera sa présentation finale aux électeurs écossais avant que le pays ne se rende aux urnes dans deux jours. Mais l’ancien premier ministre écossais, M. Salmond, qui dirige son parti Alba aux élections, n’a pas été invité à participer au débat télévisé de la BBC, selon un rapport de Politico.

En réponse, il a publié lundi soir deux photos sur son compte Twitter, qui montrent le logo du parti projeté sur le siège du diffuseur à Glasgow.

Parallèlement à ces images, M. Salmond a écrit: “Beam us up Scotland! #AlbaRising”.

La BBC a visionné le dernier débat électoral écossais en direct et télévisé de ce soir, et a tenté d’expliquer pourquoi les dirigeants des «petits partis» ne se tenaient pas.

Ceci dit: «La BBC prend en compte un certain nombre de facteurs pour décider qui participe à ses débats électoraux télévisés.

«L’un de ces facteurs est basé sur le soutien électoral précédent et actuel. Par exemple, les partis présents dans l’émission de mardi ont fait élire des MSP à Holyrood en 2016.

«Ils ont également une représentation élue dans d’autres chambres, telles que les conseils locaux et à Westminster.

«Avant une élection, la BBC publie un ensemble de directives, que vous pouvez trouver ici.

«Ce sont des règles générales décrivant la manière dont le diffuseur couvrira des sujets tels que la campagne et les débats au jour le jour.

«Bien que les dirigeants des petits partis n’apparaîtront pas à cet événement télévisé en direct, leur campagne sera couverte de manière impartiale et proportionnée dans les semaines à venir.

“Une émission spéciale du programme The Campaign de BBC Scotland, mettant en vedette d’autres parties, sera diffusée sur BBC One Scotland et BBC News Channel à partir de 19h00.”

SUIVEZ LES MISES À JOUR EN DIRECT CI-DESSOUS: