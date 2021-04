Débat électoral écossais: Nicola Sturgeon et Douglas Ross s’affronteront dans le conflit de l’indépendance | Politique | Nouvelles

Alex Salmond: la résistance au référendum de Westminster va “ s’effondrer ”

Le débat, qui se déroulera ce soir entre 19h30 et 21h sur STV, mettra en vedette les cinq dirigeants des principaux partis politiques de Holyrood – les travaillistes, les démocrates libéraux, les Verts, les conservateurs et le SNP. Patrick Harvie, Willie Rennie, Douglas Ross, Anas Sarwar et Nicola Sturgeon s’affronteront dans le deuxième et dernier débat des leaders de la saison.

Mais George Galloway et Alex Salmond ont réagi avec fureur d’être exclus de la table de débat du radiodiffuseur écossais et ont menacé de lancer des poursuites judiciaires contre les radiodiffuseurs.

Douglas Ross, chef des conservateurs écossais, a déclaré à l’Express: «Ce n’est pas ma décision, mais je veux que les débats nous permettent d’avoir une discussion complète et franche sur les politiques que nous proposons.

«Nous avons vu dans le débat de la BBC TV que de nombreuses questions du public étaient précédées de leurs propres préoccupations selon lesquelles nous ne pouvons pas nous concentrer sur ces questions vitales alors qu’un autre référendum sur l’indépendance planait sur nous.»

S’exprimant sur l’exclusion du parti Alba d’Alex Salmond et de l’Alliance4Unity de George Galloway, M. Ross a ajouté: «Ce sont des décisions pour la BBC, STV et Channel 4 et pour celui qui organise les débats conformément aux directives de l’Ofcom.

«Les directives indiquent clairement que les partis établis qui ont déjà élu des députés à Holyrood sont invités à y assister.

“Je pense qu’il est clair pour le moment que les petits partis ne remplissent pas ces critères, mais c’est clairement une décision pour les chaînes hôtes, mais je débattre de tout le monde lors des prochains débats.”

S’exprimant avant le débat, Willie Rennie, chef des Lib Dems écossais, a ajouté à cette publication: “Je n’ai pas peur d’en débattre [Salmond and Galloway].

“George Galloway prédit déjà la défaite, il n’a pas beaucoup d’optimisme quant à ses propres talents, nous avons besoin de gens qui ont confiance en le Royaume-Uni.

«Nous n’avons pas besoin des politiciens pour prédire la défaite.

«Ce n’est pas un défi juridique sérieux, c’est juste un communiqué de presse coûteux, c’est décevant.

«Sur les deux plans, ce n’est pas à moi de décider, c’est aux diffuseurs.»

Une source travailliste écossaise a déclaré: “Après sa dernière performance, il n’est pas surprenant que Douglas Ross veuille transformer ce débat en cirque.”

Sir John Curtice, professeur de politique à l’Université de Strathclyde et expert en sondages écossais, a déclaré: «Compte tenu des preuves, je serais surpris que l’Ofcom se prononce en faveur de Salmond ou de Galloway.

«Salmond représente la section du SNP qui se sent abandonnée par Sturgeon.

«Ils pensent que Sturgeon est plus intéressé à être premier ministre.

«Il y a longtemps eu un débat sur ce qui devrait se passer.»

Dans une déclaration publiée cet après-midi, M. Salmond a accusé STV et BBC Scotland de «censurer effectivement» le parti Alba avant le débat.

Il a déclaré: «La BBC et le STV fonctionnent comme s’ils étaient dans une bulle politique isolée dans laquelle l’initiative dont tout le monde parle n’apparaît même pas sur leur radar.

“Non seulement cela implique d’exclure Alba des débats électoraux, mais cela dicte également les mentions quotidiennes sur tous les principaux bulletins d’information.

“Ces organisations, contrairement à d’autres, censurent effectivement Alba.

«Nous avons demandé à plusieurs reprises à la BBC et au STV une explication de leur comportement antidémocratique, mais nous n’avons même pas encore reçu la courtoisie de détails complets sur leur couverture électorale proposée au cours des trois prochaines semaines.

“En deux semaines, l’ALBA a obtenu une adhésion supérieure aux libéraux démocrates et plus de députés que le parti travailliste.”

Un porte-parole de STV a déclaré: «La couverture électorale de STV a été, et continuera d’être, équilibrée et entièrement conforme aux directives strictes de l’Ofcom.

«Alex Salmond n’a pas été invité à participer au débat des dirigeants du STV. Nous avons offert à l’Alba Party l’opportunité pour Alex Salmond de participer à une entrevue individuelle avec Colin Mackay dans le cadre de notre série d’émissions spéciales Scotland Tonight.

BBC Scotland a été sollicitée pour commentaires.