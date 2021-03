Débat électoral écossais: Qui a remporté le débat télévisé écossais ce soir – VOTEZ MAINTENANT | Politique | Nouvelles

L’élection du Parlement écossais aura lieu le mardi 6 mai 2021. L’Écosse se rendra aux urnes pour élire 129 membres du Parlement écossais (MSP). Cinq chefs de parti ont pris la parole lors du débat de ce soir, poursuivez votre lecture pour découvrir ce qu’ils avaient à dire et voter pour qui, selon vous, a remporté le débat télévisé.

Nicola Sturgeon – Parti national écossais

Dans sa déclaration liminaire, Mme Sturgeon a déclaré que les «temps graves» exigent un «leadership sérieux», et elle a déclaré qu’elle avait fait de son mieux chaque jour pour guider l’Écosse à travers la pandémie.

Mme Sturgeon a déclaré qu’elle offre «un leadership fort et continu» et un soutien à la nation avec des initiatives telles que le Service national de soins, la Garantie pour les jeunes, des maisons plus abordables, travaillant pour mettre fin à la pauvreté des enfants et des plans pour lutter contre le changement climatique.

Mme Sturgeon a déclaré que son objectif immédiat était de supprimer Covid afin de redémarrer l’économie.

Elle a également déclaré que le SNP soutiendrait les entreprises avec des subventions de démarrage d’avril, ainsi que les gens à se requalifier avec des initiatives telles que le Fonds national de transition pour la formation.

Mme Sturgeon a ajouté que le SNP défendrait un investissement majeur dans les infrastructures et fournirait 100 000 logements plus abordables, ainsi que des investissements dans le chauffage renouvelable et les emplois verts.

Elle a ajouté: «Une partie de notre reprise économique doit également être axée sur la lutte contre la pauvreté et les inégalités.

« Cela devrait être une récupération basée sur le bien-être, c’est pourquoi j’aimerais faire d’autres choses si je suis réélu, c’est regarder comment nous pilotons et explorer des choses comme une semaine de travail de quatre jours pour améliorer cet équilibre entre vie professionnelle et vie privée. . «

Mme Sturgeon a également déclaré qu’elle souhaiterait que l’Écosse «revienne dans le marché unique européen», mais a déclaré qu’elle ne tiendrait un référendum sur l’indépendance de l’Écosse «que lorsque la crise serait passée».

Mme Sturgeon a confirmé qu’elle souhaiterait qu’un deuxième vote sur l’indépendance de l’Écosse ait lieu au cours de la première moitié du prochain mandat de cinq ans à Holyrood, « en supposant que la crise soit passée ».

Douglas Ross – Conservateurs écossais

M. Ross a déclaré que les conservateurs «se concentreraient sur la reconstruction de l’Écosse» et «créeraient des opportunités» pour la prochaine génération.

M. Ross n’est pas favorable à un autre référendum sur l’indépendance de l’Écosse, mais plutôt à la protection des emplois et à la reconstruction de l’économie.

M. Ross a attaqué le SNP, les accusant de vouloir « nous emmener à travers un autre référendum d’indépendance qui divise ».

M. Ross a déclaré que les conservateurs protégeraient les emplois et aideraient les gens à retrouver du travail s’ils perdaient leur emploi, avec des initiatives comme un Conseil de sécurité de l’emploi et une subvention de recyclage pour reconstruire.

Les conservateurs investiraient dans des programmes d’infrastructure et déploieraient la fibre à large bande complète dans les entreprises et les propriétés d’ici 2027.

M. Ross a déclaré qu’il se félicitait de l’augmentation de salaire de quatre pour cent du personnel du NHS.

Il a également souligné que le programme de vaccination contre le coronavirus était l’une des forces de l’Écosse faisant partie du Royaume-Uni.

Anas Sarwar – travailliste écossais

Dans sa déclaration liminaire, M. Sarwar a déclaré que cette année devait être consacrée au «redressement national».

M. Sarwar a déclaré qu’il voulait « se concentrer sur ce qui nous unit en tant que pays, pas sur ce qui nous divise ».

Certaines des priorités décrites par M. Sarwar comprenaient le redémarrage de l’économie et la création d’emplois, la restauration de l’éducation des enfants et la protection de leur santé mentale, en plus du renouvellement du NHS.

Il a promis: «En plus de vaincre le virus, je suis déterminé à redémarrer notre économie et à créer des emplois, à restaurer l’éducation de nos enfants et à prendre soin de leur santé mentale, et à renouveler notre NHS afin qu’il n’ait plus jamais à choisir entre traiter un virus ou traiter cancer. »

En ce qui concerne l’économie, M. Sarwar a déclaré que les travaillistes continueraient à soutenir de manière progressive, sans aucune falaise sur les congés.

Il a également déclaré que les travaillistes investiraient dans de nouvelles technologies et soutiendraient une garantie d’emplois pour les jeunes afin de garantir qu’il n’y ait pas de «génération perdue» à cause de Covid.

Lorna Slater – Verts écossais

Dans son discours d’ouverture, Mme Slater a déclaré que «notre avenir est en jeu» et qu’il y a moins de 10 ans avant que la panne climatique «passe au-delà du point de non-retour».

Mme Slater a déclaré que les Verts s’efforceraient de parvenir à une «reprise équitable et verte» en ce qui concerne l’économie, avec des initiatives comme un programme «ferroviaire pour tous», où tout le monde aura accès à des transports ferroviaires abordables et fiables.

Les Verts veulent également moderniser les maisons écossaises, dans le but de réduire les factures, les émissions et créer des emplois.

Mme Slater a déclaré que son parti s’engagerait à organiser un référendum au cours du prochain mandat de Holyrood dans son manifeste.

Willie Rennie – Libéraux démocrates écossais

Dans sa déclaration liminaire, M. Rennie a déclaré qu’il passerait «chaque seconde» des cinq prochaines années à «se concentrer sur la reprise en premier».

M. Rennie a déclaré qu’il se concentrerait sur la création d’emplois, la protection de la santé mentale et l’action contre la crise climatique.

En ce qui concerne l’économie, M. Rennie a déclaré que les Lib Dems investiraient dans l’éducation, le recyclage et le recyclage.

M. Rennie a également souligné le potentiel de l’hydrogène en Écosse et a décrit la garantie d’emplois pour les jeunes.

Les Lib Dems soutiendraient également la réforme du secteur des soins sociaux, afin de payer davantage les soignants, ainsi que l’augmentation des dispositions relatives au soutien en matière de santé mentale.