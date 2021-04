Débat électoral écossais: Sturgeon sous le feu – Qui a gagné le débat de ce soir? Votez ici | Politique | Nouvelles

IndyRef2 ne “ reconstruirait pas l’Écosse ”, déclare un électeur écossais

Les dirigeants des principaux partis politiques écossais ont pris part ce soir à un débat télévisé lors de la dernière bataille en tête-à-tête avant les élections de mai. Les Écossais se rendront aux urnes le 9 mai, votant pour élire 129 membres du Parlement écossais dans 73 circonscriptions. Le débat a vu le premier ministre Nicola Sturgeon sous le feu des critiques pour s’être concentré sur un deuxième référendum sur l’indépendance alors que l’Écosse se remettait encore des impacts du coronavirus.

Le débat télévisé de ce soir sur le STV a vu le chef du SNP Nicola Sturgeon, le chef conservateur écossais Douglas Ross, le co-chef libéral démocrate Willie Rennie, le chef du Parti vert Patrick Harvie et le chef travailliste écossais Anas Sarwar s’affronter.

Il s’agit du deuxième débat télévisé de l’élection, le premier ayant eu lieu le mois dernier sur BBC Scotland.

Les dirigeants ont débattu ce soir d’un éventuel deuxième référendum sur l’indépendance de l’Écosse, de la réponse du gouvernement à la pandémie et des préoccupations climatiques.

Les mesures de verrouillage, l’économie et l’éducation ont également été débattues ce soir.

Express.co.uk a décomposé les points clés de la comparution de chaque candidat ce soir – votez pour votre gagnant dans le sondage ci-dessous.

Débat électoral écossais: Sturgeon critiqué pour le référendum – Qui a gagné le débat de ce soir? Votez maintenant (Image: STV)

Débat électoral écossais: les cinq candidats à la direction se sont affrontés et se sont interrogés lors du débat de ce soir (Image: STV)

Anas Sarwar – travailliste écossais

M. Sarwar a clairement indiqué qu’il ne soutenait pas le référendum ou l’indépendance et qu’il se concentrerait plutôt sur la reprise en cas de pandémie pour faire de l’Écosse une «nation plus forte».

Le Parti travailliste écossais a déclaré que l’Écosse «ne peut pas revenir aux anciens arguments» d’avant Covid, ajoutant qu’une reprise nationale de la pandémie «doit être notre mission nationale collective».

M. Sarwar a déclaré que les électeurs s’inquiétaient des vaccins, de la protection de leurs proches et de la planète, et c’est ce dont ils devraient débattre – pas le référendum.

M. Sarwar a fait valoir que les politiciens doivent “se concentrer sur ce qui nous unit en tant que pays, pas sur ce qui nous divise”.

Dans le sillage du coronavirus, M. Sarwar a insisté: “Une reprise nationale ne peut être qu’un slogan. Elle doit être notre mission nationale collective.”

Interrogé par M. Ross sur l’ouverture plus rapide de l’économie, M. Sarwar a déclaré: “Je pense que nous trouvons le bon équilibre.

“Je pense que nous devons trouver le bon équilibre.

“Il est important que nous n’allions pas si lentement pour étouffer l’espoir et l’optimisme, mais nous ne pouvons pas aller trop vite pour provoquer une autre propagation et un autre verrouillage. Suivez les données et la science.”

Concernant l’économie, M. Sarwar a déclaré qu’il y avait un “changement de génération vers le changement climatique”. Il a ajouté que le gouvernement devait “faire face à l’urgence” mais “doit s’assurer qu’une transition ne décime pas les emplois dans le processus”.

Il a expliqué que le Parlement doit travailler avec les industries pour progresser.

Débat électoral écossais: M. Sarwar a clairement indiqué qu’il ne soutenait pas le référendum ou l’indépendance et qu’il se concentrerait plutôt sur la reprise en cas de pandémie (Image: STV)

Patrick Harvie – Verts écossais

Le leader écossais des Verts, Patrick Harvie, a déclaré que cette élection offrait une chance d’arrêter le changement climatique «hors de contrôle».

Au sujet d’un référendum, M. Harvie a déclaré que le Parti vert «proposait plutôt des plans détaillés pour la création d’emplois».

Il a ajouté: «Nous allons faire face à des problèmes économiques, nous avons besoin de plus de pouvoirs économiques.

«Le pays doit pouvoir mener ce débat de manière civilisée. Ne pas rouvrir les plaies – possibilité d’ouverture. »

Concernant le climat, M. Harvie a déclaré qu’il souhaitait: “L’Écosse avait son propre siège à la table des négociations sur le climat.”

Il a ajouté: “Nos électeurs vont être représentés par un gouvernement britannique nommé représenté par une personne ayant des liens avec l’industrie de l’huile de palme.”

Il a également déclaré: «Au cours des 10 prochaines années, nous devrions investir dans une énergie durable qui créera des emplois.»

Nicola Sturgeon – SNP

Dans le discours d’ouverture de Nicola Sturgeon, elle s’est engagée à offrir un «leadership fort».

Elle s’est également engagée à donner aux Écossais le choix lors d’un deuxième référendum, mais la reprise a été reconnue par la suite comme le principal objectif de cette élection.

Mme Sturgeon a déclaré: «L’avenir du pays devrait être laissé à la décision des habitants du pays.»

Elle a ajouté que le gouvernement doit «s’assurer que nous avons les pouvoirs nécessaires pour reconstruire le pays dont nous avons besoin».

Débat électoral écossais: le chef des Verts écossais, Patrick Harvie, a déclaré que cette élection offrait une chance d’empêcher le changement climatique de “ devenir incontrôlable ” (Image: STV)

Plus tard, Mme Sturgeon a reconnu que son parti avait «détourné» leur «œil» en ce qui concerne les décès dus à la drogue, mais elle était «déterminée à renverser la vapeur».

Interrogée par M. Rennie sur l’écart de pauvreté, Mme Sturgeon a déclaré que “Covid avait bouleversé ses plans” mais “les niveaux 5 et 6 ont été fermés, mais pas complètement.”

Elle a ajouté: “Je ne vais pas dire que nous n’aurions pas pu faire plus.”

Mme Sturgeon a admis qu’il y avait «plus à faire», exhortant les gens à «m’élire premier ministre pour continuer à bâtir sur les progrès que nous faisons».

Débat électoral écossais: Nicola Sturgeon a fait l’objet de critiques féroces pour s’être concentrée sur le référendum sur l’indépendance de cette élection (Image: STV)

Willie Rennie – Libéraux démocrates écossais

Le chef libéral démocrate écossais Willie Rennie a commencé ses remarques liminaires en exhortant les électeurs à «faire passer la récupération avant tout» au lieu d’un autre référendum sur l’indépendance.

Sur la possibilité d’un référendum, M. Rennie a déclaré: “Boris Johnson a été imprudent de poursuivre le Brexit.”

Il a déclaré qu’il serait «tout aussi imprudent de rechercher l’indépendance».

M. Rennie a déclaré: «Nous sommes toujours dans le sillage de la pandémie la plus meurtrière.

Débat électoral écossais: le chef libéral démocrate écossais Willie Rennie a commencé ses remarques liminaires exhortant les électeurs à “ faire passer le rétablissement en premier ” au lieu d’un autre référendum sur l’indépendance (Image: STV)

“Plus de 10 000 personnes ont perdu la vie, des milliers d’autres ont perdu leur emploi, ce n’est pas le moment d’un autre référendum.”

Il a ajouté: «Nous devons travailler ensemble pour le rétablissement. L’indépendance est trop source de division pour le moment. »

À sa sortie de l’UE, M. Rennie a déclaré que son parti «s’efforcera de persuader les gens à terme des mérites de rejoindre l’UE».

Interrogé sur l’éducation, le dirigeant de Lib Dem a déclaré: «Nous voulons employer plus d’enseignants pour que chaque minute compte dans les écoles.

«Rendre permanent le fonds d’équité des élèves. Nous voulons donner la priorité à l’éducation. »

Débat électoral écossais: M. Ross a critiqué les SNP et Nicola Sturgeon pour s’être concentrés sur le référendum (Image: STV)

Douglas Ross – Conservateurs écossais

Le chef des conservateurs écossais, Douglas Ross, a lancé le débat en déclarant que les «fondations solides du Royaume-Uni» offriront à l’Écosse la meilleure voie pour se remettre de Covid.

M. Ross a critiqué les SNP et Nicola Sturgeon pour s’être concentrés sur le référendum, affirmant à la place que les conservateurs écossais se concentreraient sur la reconstruction de l’économie, les emplois et la reprise après la pandémie.

Il a déclaré que Mme Sturgeon sapait tout «ce qui devait être fait pour traverser la crise sanitaire» en faisant campagne pour un référendum.

M. Ross a déclaré que d’autres questions telles que la lutte contre les décès liés à la drogue, l’amélioration des soins de santé mentale et l’augmentation du nombre de policiers devraient être prioritaires.

Il a insisté: «Nous pouvons nous remettre de Covid en utilisant les bases solides du Royaume-Uni, nous pouvons nous attaquer à la crise économique imminente.

“Mais nous ne réussirons rien de tout cela si le SNP obtient une majorité et organise un autre référendum qui divise.”

Interrogé par ses pairs sur le changement climatique, M. Ross a déclaré que des mesures étaient “incluses dans notre plan de relance verte” ajoutant que son parti créerait des “emplois verts”.

Il a également été interrogé sur les commentaires qu’il avait faits dans le passé sur la communauté des voyageurs.

M. Ross a déclaré: “Je me suis excusé pour les commentaires que j’ai faits – c’était la mauvaise réponse. À l’époque où j’étais conseiller et député, j’ai défendu mes électeurs – il y avait un gros problème.”