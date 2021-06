débat national sur Memphis Depay

in

19/06/2021

Le à 19:17 CEST

Javier Giraldo – Amsterdam (Envoyé spécial)

Si le football espagnol vit installé dans un débat permanent sur le « neuf » de l’équipe nationale, quelque chose de similaire se produit aux Pays-Bas, mais avec le « 10 » : c’est Memphis Depay, déjà confirmé comme la signature du Barça, qui concentre tous les commentaires. Pas tout à fait louables du fait de leurs performances en Eurocup.

Depay est la grande figure de l’équipe ‘oranje’. Tout le jeu offensif repose sur lui – ce n’est pas en vain que ses buts ont été la clé de la qualification des Pays-Bas pour l’Eurocup-, mais tant son jeu que sa personnalité continuent de le placer dans la cible de nombreux analystes, qui exigent beaucoup plus de lui.

L’un des plus critiques est l’ancien attaquant Wim Kieft, champion d’Europe en 1988 avec les « oranje ». “Vous ne pouvez pas vous attendre à ce que chaque balle que vous touchez soit décisive & rdquor;, a-t-il expliqué dans ‘De Telegraaf’,”il faut parfois jouer facilement, ne pas toujours chercher la solution la plus compliquée ou la plus esthétique& rdquor ;.

“C’est pourquoi Depay perd tant de balles & rdquor;, a-t-il soutenu”, à cause de son ambition de toujours jouer à la limite, ou peut-être parce que sa situation contractuelle n’est pas définie ou pour toute autre raison, mais il doit apprendre à faire mieux. décisions & rdquor ;.

Kieft compare Depay à Lukaku ou Benzema. « Ce sont des attaquants qui savent jouer facilement, qui font confiance à leur lecture du jeu, qui savent attendre le bon moment pour frapper l’adversaire & rdquor ;. Pour Kieft, Depay est un joueur « trop facile à défendre & rdquor; pour les équipes adverses.

“Memphis doit chercher davantage ses coéquipiers et jouer simple, pas avec autant de parures ou de détails inutiles, car cela vous fait échouer plus souvent et votre confiance diminue & rdquor ;.

Plus acide était un autre analyste, également avec un passé de footballeur professionnel bien qu’avec une carrière plus modeste, Johan Derksen. Dans l’émission ‘De Oranjezomer’, il a déclaré que Depay “est un joueur de second ordre en ce moment, pas une star de premier plan”.

Derksen a souligné les chiffres d’affaires de Depay. “25 revirements dans un jeu & mldr; Cela ne va pas être accepté à Barcelone & rdquor;, a-t-il souligné. « C’est un championnat d’Europe, pas un match de Lyon contre Saint-Etienne. Il sait que toute l’Europe le regarde et veut être sur la photo, il y a le résumé de tout & rdquor ;.

“Échouez et continuez à faire des choses étranges& rdquor;, déplore Derksen, qui estime que Depay n’a pas encore gagné le rôle de star de l’équipe. « Pour être la référence incontestée et pour que vos coéquipiers s’adaptent à vous, il faut le mériter. Et lui, pour le moment, ne le gagne pas & rdquor ;.

René van der Gijp, également ancien joueur professionnel, est venu se souvenir de quelques mots de Juninho Pernambucano, directeur sportif de Lyon, à propos de Depay. « Il a dit qu’il croyait en Jésus-Christ parce que tout devait tourner autour de lui.

Suite L’ancien footballeur danois d’origine espagnole Kenneth Pérez était sympathique, également commentateur aux Pays-Bas. Dans ‘Voetbal International’, il a assuré que Depay « n’a bien joué que la première mi-temps contre l’Ukraine. C’est vrai qu’il a perdu beaucoup de balles, mais c’est quelque chose d’inhérent à son jeu & rdquor ;.

“Essayez toujours de le rendre beau et spectaculaire. Et bien sûr, si ça ne sort pas bien, c’est irritant. Si tu fais bien, les gens se lèveront pour t’applaudir. Jusqu’à présent, nous ne l’avons pas vu à son meilleur niveau, mais il est clair qu’il est le joueur le plus créatif dans l’attaque de l’équipe nationale & rdquor;

Eric Meijers, entraîneur de longue date du football de base néerlandais, a également demandé une marge pour Depay. « Il doit être le leader de l’équipe. Contre l’Autriche, il a marqué un penalty, mais il s’est également trompé. Et il s’est trompé quand il a dit qu’il ne s’entendait pas bien sur le terrain avec Weghorst. Il peut encore donner bien plus que ce que nous avons vu de lui & rdquor ;.