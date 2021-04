Débat: Streaming avec prudence – The Financial Express

Les lignes directrices sont larges et permettent aux plates-formes de s’autocensurer, ce qui est un bon signe.

Le gouvernement indien a mandaté un mécanisme de recours à trois niveaux pour tenir les plateformes de streaming vidéo responsables du contenu qu’elles diffusent en ligne. Venkata Susmita Biswas demande aux experts si ces directives pourraient modifier ou limiter la portée du contenu OTT.

Varun Duggirala, co-fondateur et responsable du contenu, The Glitch

“ Le marché OTT réglementé ressemblera davantage à la télévision ”

Le déploiement des directives OTT semblait étrangement familier à quiconque a travaillé dans le secteur de la télévision. C’est un cas clair de déjà vu, à la fois en termes de directives elles-mêmes et de leurs ramifications sur le type de contenu que nous allons consommer sur ces plateformes.

Bien que les plates-formes OTT puissent aller très loin dans le type de contenu qu’elles créent, ce n’était qu’une question de temps avant qu’elles ne tombent sous une barrière similaire à la télévision. Cela va-t-il être aussi simple à exécuter? Pas nécessairement. Parce que, s’il est plus facile de réglementer les plates-formes de streaming qui contrôlent leur contenu, Internet permet également à tout créateur individuel de publier du contenu. Nous nous dirigeons donc vers un système où le marché OTT réglementé ressemblera davantage à la télévision, en s’éloignant de tout ce qui est trop sensible, tandis que l’écosystème de contenu ouvert au-delà des OTT deviendra le terrain de jeu pour tout le reste. L’une offre plus de réglementations avec de nombreuses opportunités de monétisation initiale, tandis que l’autre offre une liberté mais une monétisation à plus long terme. C’est maintenant au créateur de choisir.

Shailesh Kapoor, fondateur et PDG d’Ormax Media

“ Les plates-formes examineront des genres plus accessibles ”

Les lignes directrices sont larges et permettent aux plates-formes de s’autocensurer, ce qui est un bon signe. Exiger que les plates-formes affichent des restrictions d’âge pour les émissions et les films est un conseil judicieux, suivi par les plates-formes responsables à l’échelle mondiale. La consommation OTT en Inde est en grande partie de nature personnelle, principalement basée sur les smartphones. Mais pour élargir la base d’audience, les plateformes devront s’intéresser à des genres plus accessibles, comme les comédies et les émissions familiales. Le prochain niveau de croissance OTT viendra des publics régionaux, des petites villes et des plus de 35 ans. L’approche largement métropolitaine de plusieurs plateformes OTT devra évoluer. Par conséquent, bien qu’il y ait une large base de contenu OTT, son principal déclencheur ne sera pas les directives OTT, mais le besoin de l’entreprise.

Cela dit, l’une des retombées de la controverse Tandav est que les plates-formes OTT veulent clairement et fermement rester à l’écart des contenus de nature politiquement et socialement sensible. Aucune plate-forme internationale ou nationale ne veut se laisser entraîner dans des enchevêtrements juridiques et courir le risque de faire face à des interdictions à court ou à long terme.

Sunil Doshi, directeur, Manzar Studios

“ L’auto-modération rigoureuse est la voie à suivre ”

Les plateformes OTT tiennent à s’aligner sur les réglementations mandatées par le gouvernement et ne subissent pas le même sort que TikTok en Inde. Ils veulent maintenant explorer des thèmes tels que les comédies romantiques, le contenu destiné aux jeunes adultes et les émissions / films que les familles peuvent regarder ensemble. Au fil des ans, les plates-formes OTT comme Netflix et Amazon Prime Video sont devenues la destination par défaut du contenu basé sur des thèmes sombres. Cela est déjà en train de changer et ce changement ne fera que devenir plus important maintenant. Au moins pour les deux prochaines années, le contenu sur les plates-formes OTT sera très populaire, ressemblant au contenu télévisuel, plutôt que d’être adapté au public du métro.

La dispute au sujet de Tandav a instillé une certaine peur au sein de la communauté. La priorité de ces plateformes est de continuer à faire des affaires, et personne ne veut bouleverser le panier de pommes. De plus, l’abolition du Tribunal d’appel pour la certification des films indique qu’un environnement restrictif est en train de prendre forme. L’auto-modération stricte sera la voie à suivre.

