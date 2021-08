Débat sur l’Afghanistan : Swayne fait face à la fureur alors qu’il suggère que les Afghans fuyant Kaboul sont des lâches | Politique | Nouvelles

in

Le député conservateur a semblé suggérer que les Afghans auraient dû rester en Afghanistan et se battre contre les insurgés talibans reprenant le contrôle du pays. Les commentaires ont suscité la fureur des membres des Communes, qui ont éclaté en cris de « honte » et de « honte » après la prise de parole de Sir Desmond. S’adressant au leader travailliste Sir Keir Starmer, Sir Desmond a déclaré : « Si le gouvernement de ce royaume était renversé par un régime méchant et brutal, j’oserais dire qu’il voudrait un rôle de premier plan dans la résistance.

“Il ne ferait pas la queue à l’aéroport, n’est-ce pas ?”

Sir Keir a rapidement rejeté les commentaires, affirmant qu’il n’accepterait aucune critique après avoir vu des collègues de son bureau du ministère public risquer leur vie en Afghanistan.

D’autres membres du Parti travailliste se sont joints à la condamnation, la députée travailliste Charlotte Nichols qualifiant les commentaires de Sir Desmond d'”intervention absolument vile”.

Mme Nichols a ajouté: “Le manque d’humanité est stupéfiant.”

La députée de Bolton Sud-Est, Yasmin Qureshi, a déclaré qu’elle était “dégoûtée” par les déclarations de son collègue conservateur à la Chambre.

JUST IN: Débat sur l’Afghanistan EN DIRECT: les Communes se taisent alors que le député prévient qu’il y aura une deuxième attaque du 11 septembre

La déclaration de Sir Desmond a suscité de nombreuses critiques, plusieurs personnalités publiques se rendant sur Twitter pour exprimer leur déception.

Le journaliste de CNN, Luke McGee, a également pesé sur Twitter : “Les propos de Desmond Swayne nous rappellent que, malheureusement, certains de nos politiciens ne sont tout simplement pas aptes à nous servir.”

Le radiodiffuseur Shelagh Fogarty a écrit : “Desmond Swayne est une honte.”

L’ancien procureur en chef Nazir Afzal a déclaré: “Commentaire honteux de Desmond Swayne.

“Les Afghans ont donné leur vie par dizaines de milliers en combattant les talibans, des millions d’autres ont été déplacés.

“Je parie qu’il ne dirait pas ça des braves âmes de Dunkerque.”

LIRE LA SUITE : « Toujours des sauvages barbares ! Malone prévient les talibans “pire” qu’avant alors que le groupe prend le pouvoir