Débat sur le Brexit à la Chambre des communes interrompu par Wimbledon jouant sur les écrans – VIDEO | Politique | Nouvelles

Le sous-secrétaire à l’Immigration, Kevin Foster, a été contraint de faire une pause pour répondre aux questions sur le programme de réinstallation de l’UE lorsque les députés ont vu Wimbledon commencer à jouer sur les écrans du gouvernement. Les téléviseurs, généralement utilisés pour contacter les politiciens à leur domicile, ont bizarrement commencé à montrer le tournoi de tennis qui a distrait la Chambre des communes. La vice-présidente Eleanor Laing a interrompu les débats pendant que le personnel se précipitait pour réparer les écrans.

M. Foster a été interrogé par le député libéral-démocrate Alistair Carmicheal sur le programme de réinstallation de l’UE avant la date limite du 30 juin.

M. Carmichael a demandé quel serait l’état de santé des personnes non traitées et si elles entraîneraient des coûts pour le NHS.

M. Foster a déclaré que M. Carmichael n’avait “pas raison”, mais la maison a commencé à rire en remarquant Wimbledon à la télévision.

Le conservateur a tenté de poursuivre mais Mme Laing a interrompu le débat et a déclaré: «Il convient de noter qu’il y a une erreur dans la diffusion.

« Pardonnez-moi d’avoir ri, mais je ne fais qu’arrêter la maison un instant parce que ce n’est pas juste envers le ministre.

« Il n’est pas juste pour le ministre de distraire son auditoire.

“Mais bien sûr, personne ne penserait que Wimbledon était plus excitant que ce que le ministre a à dire.”

M. Foster a ri et a poursuivi en disant à M. Charmichael que toute personne ayant demandé le statut d’établissement avant le 30 juin verrait ses droits existants protégés.

On estime que le Home Office a un arriéré de plus de 300 000 demandes avec plus de 10 000 demandes envoyées chaque jour jusqu’à la date limite.

Un porte-parole du ministère de l’Intérieur a déclaré: «Alors que nous approchons de la date limite du 30 juin pour le système de règlement de l’UE, notre centre de résolution des règlements connaît une augmentation des appels mais continue d’aider des milliers de clients chaque jour.

« Toute personne ayant déjà déposé une demande voit ses droits protégés, même si la demande n’est pas terminée avant la date limite.

Nous voulons donner la priorité à ceux qui n’ont pas encore soumis de candidature et qui ont besoin d’un soutien supplémentaire pour le faire.

Si vous avez déjà fait une demande, veuillez ne pas appeler le Centre de résolution des règlements pour vérifier.