Debbie Allen émue aux larmes en acceptant le Emmy Governors Award ⋆ .

Après plus de cinq décennies dans l’industrie, Debbie Allen a brillé aux Emmy Awards 2021 en tant que récipiendaire du légendaire Governors Award de cette année.

De la scène à l’écran, Debbie Allen est une icône américaine. La triple menace a fait irruption sur la scène en jouant le rôle d’Anita à Broadway dans la comédie musicale classique West Side Story, puis a trouvé son chemin dans le cœur de millions de personnes dans le rôle bien-aimé de Lydia Grant dans la série télévisée à succès Fame.

Depuis lors, Allen est également entré dans l’histoire derrière la caméra en tant que réalisateur et producteur clé de A Different World, producteur exécutif et réalisateur de Grey’s Anatomy, ainsi qu’en réalisant des épisodes de Insecure, Scandal, How to Get Away With Murder, Jane the Virgin. et plus.

Dans son discours aux Emmy Awards 2021, Allen a célébré la réception de ses fleurs tout en passant le flambeau à la prochaine génération.

Norm Nixon, Debbie Allen, Kylie Marie Jefferson et Norm Nixon, Jr. assistent à la 73e Primetime Emmy Awards à LA LIVE le 19 septembre 2021 à Los Angeles, Californie. (Photo de Rich Fury/.)

Le prix était accompagné d’un hommage vidéo, narré par Gayle roi, qui a fait la chronique de sa carrière révolutionnaire. À la fin de la vidéo, certains des collaborateurs chéris d’Allen — Jada Pinkett Smith, Ava DuVernay, Ellen Pompeo , et Michael Douglas) est monté sur scène pour remettre officiellement le prix à Allen, qui a accompagné la chanson thème de Fame.

Le multi-trait d’union a été accueilli par une ovation debout à la seconde où elle est apparue, ses pairs l’encourageant pour cet honneur bien mérité.

“Je tremble de gratitude et de grâce”, a-t-elle partagé dans son discours. « J’essaie de ne pas pleurer et d’être à la hauteur de la situation, car cela a pris de nombreuses années de préparation… il a fallu beaucoup de courage pour être la seule femme dans la pièce la plupart du temps. Beaucoup de courage et de créativité, de combat et de foi pour croire que je pourrais continuer – et j’ai… Je veux vous remercier pour ce moment glorieux au soleil.

L’un des moments les plus viraux de la soirée est venu du discours, quand Allen a rapidement dit aux producteurs de la cérémonie : « Chérie, éteint cette horloge. Je n’y prête pas attention », en essayant de terminer son discours.

Les instructions ont suscité beaucoup d’applaudissements et de rires dans la salle alors qu’elle continuait de s’adresser au public.

Debbie Allen à la célébration du Broad Museum pour l’ouverture de Soul Of A Nation: Art in the Age of Black Power 1963-1983 le 22 mars 2019 à Los Angeles, Californie. (Photo de Rich Polk/. pour The Broad Museum)



Elle a poursuivi: «Laissez ce moment résonner avec les femmes de ce pays et du monde entier. Du Texas à l’Afghanistan, faites-leur savoir. Et aussi avec les jeunes… ils héritent du monde qu’on leur laisse. Il est temps pour vous de revendiquer votre pouvoir. Réclamez votre voix. Dites votre chanson. Racontez vos histoires. Cela fera de nous un meilleur endroit. À ton tour.”

Comme le Grio l’a signalé précédemment, le comité de sélection du Prix des gouverneurs copréside Eva Basler a partagé une déclaration sur Allen lorsqu’il a été annoncé plus tôt cette année qu’elle recevait ce prix.

Basler a partagé à l’époque: “Debbie Allen a été une voix créative pour une génération d’interprètes et de conteurs et a laissé une marque indélébile sur l’industrie de la télévision.”

