Debbie Hewitt, première présidente de la Fédération anglaise

09/06/2021 à 17h23 CEST

Alberto Teruel

Debbie Hewitt est devenue la première présidente de l’Association anglaise de football en 157 ans d’histoire. La femme d’affaires et administratrice anglaise prendra ses fonctions en janvier 2022. En attendant, Peter McCormick continuera d’assurer la présidence par intérim.

Hewitt succédera à Greg Clarke, qui a dû démissionner de Clargo en novembre dernier après un commentaire malheureux sur le racisme dans le football. “Je vois ce qui arrive aux joueurs et footballeurs de couleur et les insultes qu’ils reçoivent sur les réseaux sociaux… il parait qu’il y a carte blanche dans les réseaux“, a déclaré Clarke, à qui l’on a rapidement demandé de s’excuser pour avoir utilisé l’expression” colorée & rdquor;.

De cette façon, Hewitt assumera le commandement de la plus haute instance du football anglais dans l’un des moments les plus difficiles de sa mémoire. Non seulement est-il confronté à l’une des périodes économiques les plus précaires de l’histoire, avec une prévision de perte de quelque 300 millions de livres d’ici 2024, mais aussi en raison de la tension dérivée des revendications racistes. Le week-end dernier, les fans ont hué l’équipe d’Angleterre pour s’être agenouillée pour protester contre le racisme.

“Comme l’ont montré les événements des derniers mois, C’est un moment important pour le football anglais, avec un objectif clair pour toutes les parties prenantes d’assurer la santé à long terme du jeu à tous les niveaux. J’ai hâte de travailler aux côtés de notre PDG, Mark Bullingham, et de l’équipe du stade de Wembley et de St George’s Park, et de profiter de la présidence d’une organisation qui a le potentiel d’être une force très positive pour le jeu et pour toute la société », a-t-il déclaré. Hewitt dans un communiqué.

Kate Tinsley, la directrice non exécutive indépendante de la FA, a déclaré que l’arrivée de Hewitt en tant que président était une excellente nouvelle pour le football anglais. “Debbie était la candidate exceptionnelle et Il a immédiatement démontré sa passion et sa capacité à influencer positivement la direction de la Fédération anglaise de football aux niveaux national et mondial., avec des principes et un leadership solide.”