Débentures non convertibles : n’investissez dans les MNT que si vous pouvez gérer certains risques

Les investisseurs individuels ayant un appétit pour le risque modéré à élevé peuvent envisager d’investir dans des débentures non convertibles (NCD). Deux sociétés financières non bancaires – Piramal Capital and Housing Finance (PCHFL) et IIFL Home Finance – ont publié leurs problèmes de MNT. PCHFL offre des taux d’intérêt de 8,35 à 9 % en fonction de la durée d’occupation (26 à 120 mois), tandis que l’IIFL Home Finance offre un taux de coupon de 9,6 % pour le paiement des intérêts mensuels et de 10 % pour le paiement annuel pour une durée fixe de 87 mois. .Les taux de dépôt fixes offerts par les banques sont de 5,5 à 6 % pour une durée de 1 à 5 ans.

Cependant, les investisseurs doivent être prudents lorsqu’ils investissent dans une MNT et examiner la cote de crédit de l’entreprise. L’émission de PCHFL a été notée AA par CARE Ratings et AA (perspective : négative) par l’ICRA, tandis que l’instrument d’IIFL Home Finance est noté AA avec une perspective stable par Crisil Ratings et AA+ avec une perspective négative par Brickwork Ratings.

Les MNT présentent des risques plus élevés

Les entreprises à court de liquidités ont souvent recours aux MNT avec des taux d’intérêt plus élevés pour lever des fonds auprès du public. Les NCD sécurisées sont adossées à des actifs, où si la société est incapable de remplir ses obligations, les actifs sont liquidés pour rembourser les investisseurs. Les sociétés offrant des obligations garanties paient des coupons inférieurs à ceux des sociétés non garanties. Dans les MNT non garanties, si l’entreprise fait défaut ou fait face à une liquidation, les investisseurs perdront tout simplement l’argent investi.

Comme les NCD ne sont pas liquides, il n’est pas facile de vendre les obligations même sur le marché secondaire car les échanges restent très limités. Les investisseurs doivent garder un œil sur les notations tant qu’ils restent investis. Par exemple, IL&FS a été abaissé à la notation D, de la note AAA la plus élevée en moins de deux mois. En règle générale, ceux avec des notes AAA ont le plus haut degré de sécurité, ceux en dessous de AA doivent être évités.

MNT du PCHFL

PCHFL, une filiale en propriété exclusive de Piramal Enterprise, propose des NCD sécurisées avec une taille d’émission de Rs 200 crore avec une option pour conserver une sursouscription allant jusqu’à Rs 800 crore. L’émission propose quatre durées – 26, 36, 60 et 120 mois avec un coupon compris entre 8,35 et 9 % (voir graphique). La valeur nominale de chaque NCD est de 1 000 Rs et le montant minimum d’investissement est de 10 000 Rs (10 NCD). Il existe deux options de paiement d’intérêts – annuel et cumulatif – au cours de la durée de 26 mois.

La société a réservé jusqu’à 40 % de l’émission aux investisseurs particuliers, qui sera attribuée selon le principe du « premier arrivé, premier servi ». L’offre pour la première tranche sera clôturée le 23 juillet 2021.

Les MNT de l’IIFL Home Finance

Les obligations de prêt immobilier IIFL sont des NCDs remboursables subordonnés non garantis offrant un taux fixe de 10 % par an pour une option de paiement d’intérêt annuel et de 9,6 % pour une option de paiement d’intérêt mensuel. La durée d’occupation est fixée à 87 mois. La valeur nominale est de 1 000 Rs par MNT et le montant minimum de la demande est de 10 000 Rs (10 MNT). La taille de l’émission est de 1 000 crore (émission de base de Rs 100 crore avec une option de conservation sur abonnement jusqu’à Rs 900 crore). La souscription à l’émission Trance 1 prendra fin le 28 juillet 2021.

Fiscalité des MNT

Il n’y aura pas de retenue d’impôt à la source car les avoirs seront sous forme démat. Les intérêts perçus sur les MNT sont imposés au taux marginal. Aussi, s’ils sont vendus dans un délai d’un an, des plus-values ​​à court terme au taux marginal seront applicables. En cas de cession au bout d’un an, des plus-values ​​à long terme de 10 % sans indexation majorées d’une cession scolaire et supérieure de 4 % seront applicables.

Que doivent faire les investisseurs ?

Les investisseurs doivent se rappeler que les MNT comportent un risque de crédit et de liquidité plus élevé que les dépôts bancaires. Les experts suggèrent d’opter pour des MNT sécurisées afin de réduire considérablement le risque en cas de défaut total. De plus, l’allocation ne doit pas dépasser 10 % du portefeuille de titres à revenu fixe.

