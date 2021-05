Débit de la raffinerie réduit à 86% de sa capacité après la deuxième vague Covid: N Vijayagopal, directeur des finances, BPCL

Nous avons été très agressifs en ajoutant des unités de vente au détail au cours des deux dernières années (FY20 et FY21) étant donné notre exigence de conquérir des marchés ruraux qui étaient hors de notre portée.

La deuxième vague de Covid-19 ayant eu un impact sur la demande de 30% en mai par rapport à avril ou mai de toute année avant la pandémie, Bharat Petroleum (BPCL) a réduit sa capacité de raffinage à 86% ce mois-ci contre 105% en janvier-mars 2021. N Vijayagopal, directeur des finances, BPCL dit à Vikas Srivastava qu’ils s’attendent à ce que la demande augmente après juin compte tenu de l’amélioration des fissures dans les produits, qui sont plus élevées au premier trimestre de l’exercice 22 par rapport aux meilleures réalisations de l’exercice 21. Extraits édités.

Quel a été l’impact de la deuxième vague de Covid-19 sur la demande et comment BPCL y fait-il face?

La deuxième vague a eu un impact de 30% sur la demande en mai par rapport à tout mois normal d’avril ou de mai avant Covid-19. Compte tenu de ce type de destruction de la demande, nous avons réduit le débit à 86% de la capacité de la plaque signalétique contre 105% réalisé au trimestre janvier-mars 2021. Cependant, le point positif est l’amélioration des fissures du produit (différence de prix du baril de brut et un baril de produits bruts) au T1FY22. Les fissures du produit sont encore plus élevées que Q4FY21, qui était le plus élevé atteint dans l’ensemble de FY21.

Cherchez-vous à augmenter vos exportations pour résoudre les problèmes liés à la demande?

La baisse de la demande en avril-mai 2021 n’est pas aussi sévère que les mêmes mois en 2020. De plus, les verrouillages étant centrés sur l’État, l’impact financier a été marginal. Nous ne considérons donc pas les exportations comme une option intéressante, car les fissures du produit ne sont pas commercialement viables. Pour que nous puissions réaliser des gains commerciaux, nous devrons exporter à la fois MS et HSD, ce qui n’est pas le cas pour le moment. De plus, étant donné la configuration de notre raffinerie, nous sommes flexibles pour opérer à tous les niveaux. Nous avons donc décidé de réduire la capacité de débit au lieu d’exporter à des marges inférieures.

Qu’est-ce qui aurait pu conduire à l’ajout de 2 400 unités de vente au détail cette année, alors que la demande était affectée presque tout au long de l’exercice 21?

Nous avons été très agressifs en ajoutant des unités de vente au détail au cours des deux dernières années (FY20 et FY21) étant donné notre exigence de conquérir des marchés ruraux qui étaient hors de notre portée. Nous avons ajouté environ 3 800 points de vente au détail au cours des deux dernières années. Auparavant, nous nous sommes concentrés sur les métros et les villes compte tenu de notre riche héritage de points de vente Shell. Les ajouts n’ont pas été touchés par la pandémie parce que nous croyons qu’elle ne durera pas éternellement, et les ajouts étaient davantage une décision stratégique à long terme. Notre part de MS et HSD après les ajouts passera de 29% actuellement à 32% au cours des deux à trois prochaines années. À l’avenir, nous ne serons peut-être pas aussi agressifs qu’au cours des deux dernières années dans l’expansion du commerce de détail.

Quels sont vos projets d’investissement pour FY22 et pour l’expansion des grands projets bloqués en FY21?

Nous avons réservé Rs 12 000 crore pour FY22, soit Rs 1 000 crore de plus que l’année dernière. Cela servira à l’expansion de la raffinerie et de l’usine pétrochimique. En FY21, nous avions réduit le rythme des projets, mais il n’y avait pas d’embargo sur les projets. Cependant, nous n’entreprenons aucun nouveau projet comme la raffinerie de Rasayani près de Mumbai, qui nécessite d’énormes investissements. Nous attendons donc de nouveaux projets compte tenu du scénario de demande incertain dans un proche avenir.

Comment se situe la privatisation de la BPCL dès maintenant?

Bien que ce ne soit pas le point de vue officiel, mais ce que je peux dire dans la situation actuelle [is that] il y a deux étapes préalables en cours avant que les soumissions financières puissent être sollicitées. Si tout se passe comme prévu, nous nous attendons à ce que les formalités préalables à l’offre soient terminées d’ici juin. Après cela, les offres financières peuvent être soumises avant le mois d’août. Les SPA pourraient être signés vers septembre et le transfert d’espèces pourrait avoir lieu d’ici décembre.

