Déblocage de Delhi : plus de 1 200 challans émis pour violation des normes COVID-19

La police de Delhi a infligé lundi une amende à plus de 1 200 personnes pour non-respect des directives COVID-19, ont déclaré des responsables.

Selon les données partagées par la police mardi, un total de 1 285 challans ont été émis lundi, dont 1 053 pour ne pas porter de masques faciaux, 229 pour ne pas maintenir la distance sociale et trois contre les grands rassemblements publics ou congrégations.

« Le processus de déverrouillage a commencé et nous exhortons les gens à suivre le comportement approprié à Covid. Utilisez un masque facial en sortant de la maison, maintenez une distance sociale et désinfectez-vous régulièrement les mains. Les gens ne devraient pas sortir de chez eux inutilement », a déclaré Anil Mittal, responsable supplémentaire des relations publiques de la police de Delhi.

Un total de 901 challans – 742 pour ne pas porter de masque facial et 159 pour violation des normes de distanciation – ont été émis dimanche, ont indiqué les responsables.

Pas moins de 1 24 196 challans ont été émis par la police du 19 avril au 7 juin, selon les données.

Alors que 1 04 440 personnes ont été condamnées à une amende pour ne pas avoir porté de masque facial, 18 034 ont été pénalisées pour ne pas avoir respecté la distance sociale, 1 529 pour de grands rassemblements publics ou congrégations, 72 pour avoir craché et 121 pour avoir consommé de l’alcool, de la poêle, du tabac, etc.

Le ministre en chef Arvind Kejriwal a annoncé samedi divers assouplissements du verrouillage en cours imposé le 19 avril, affirmant que la situation de Covid s’améliorait et que l’économie de la ville devait être relancée.

Le gouvernement de Delhi a autorisé tous les magasins autonomes et de quartier à fonctionner, y compris les ventes d’alcool.

Cependant, les établissements comme les cinémas, les théâtres, les restaurants (sauf livraison à domicile et à emporter), les bars, les gymnases, les spas, les salons de coiffure, les salons et les salons de beauté restent fermés jusqu’à nouvel ordre.

