Débloquer la valeur d’orientation de carrière des stages dans le commerce de détail – WWD

Gianna Rivera, acheteuse chez The TJX Cos., a déclaré que les expériences du stagiaire au LIM College ont non seulement aidé à établir des réseaux et des relations, mais ont également servi de moyen de guider son cheminement de carrière. En fait, son stage chez The TJX Cos., ainsi que les conseils d’un mentor de confiance, ont déplacé l’orientation de sa carrière de la vente en gros de luxe vers le segment de la vente au détail à bas prix.

Ici, Rivera discute de son cheminement de carrière, des défis et des leçons apprises en cours de route.

WWD : Comment vos études et vos expériences de stage ont-elles contribué à façonner vos décisions de carrière ?

Gianna Rivera : Les opportunités de stage que j’ai eues tout au long de mon expérience au LIM College m’ont aidé à établir des relations dans l’industrie de la mode et m’ont permis de comprendre ce qui m’intéressait vraiment. Il y a tellement de possibilités dans le secteur de la mode. Au départ, je voulais être chargé de clientèle dans le commerce de gros, mais mon stage de fin d’études avant ma dernière année était dans l’achat. C’est à ce moment-là que j’ai réalisé que c’était ce que je voulais faire et c’est ce qui m’a conduit à TJX.

WWD : Quels ont été les défis que vous avez rencontrés au cours de votre parcours professionnel ?

GR : Je ne dirais pas nécessairement que j’ai eu des défis au cours de mon parcours professionnel, mais je dirais que j’ai eu de nombreuses « opportunités d’apprentissage ». Lorsque vous allez travailler pour une grande entreprise après l’université, vous vous rendez compte qu’il y a beaucoup de choses que vous n’apprenez pas tant que vous n’êtes pas au travail. Les compétences en communication et en influence sont extrêmement importantes. Je dirais que j’ai eu beaucoup d’essais et d’erreurs dans ces deux domaines.

Influencer et communiquer vont de pair et chacun traite l’information différemment. Une fois que vous avez appris à influencer différents types de partenaires commerciaux, cela vous aide à avoir plus de succès au fur et à mesure que vous progressez dans votre carrière.

WWD : Avez-vous eu des mentors dans l’industrie ? Si oui, comment vous ont-ils aidé ?

GR : Marla Greene, l’un de mes professeurs à LIM, était la personne qui m’a poussé à entrer dans l’arène de la vente au détail à bas prix. J’avais toujours voulu travailler pour une marque de créateurs de luxe à Manhattan, mais au cours de ma dernière année d’université, le professeur Greene a déclaré: “L’industrie évolue et vous devez changer avec elle.” C’était le meilleur conseil que j’aie jamais reçu.

Image de courtoisie de Gianna Rivera.

WWD : Du point de vue de la carrière, quelle est la meilleure décision que vous ayez jamais prise ?

GR : Prendre le risque de déménager dans le Massachusetts – un état où je n’étais même jamais allé – pour mon stage de dernière année. Je ne connaissais personne là-bas, mais j’ai suivi ma passion pour le métier et le désir de travailler dans l’industrie à bas prix. C’était la meilleure décision que j’aie jamais prise. Six ans et demi plus tard, j’ai progressé dans ma carrière et je peux enfin dire que je suis un acheteur MarMaxx qui achète pour 2 400 magasins dans tout le pays.

WWD : Quels conseils donneriez-vous à quelqu’un qui envisage de faire carrière dans l’industrie ?

GR : Saisissez toutes les opportunités que vous pouvez! Vous ne savez jamais quel sera votre chemin ni où vous finirez. Si, au final, vous n’aimez pas ça, au moins vous l’avez essayé, et savez ce que vous voulez pour votre carrière.

WWD : Où voyez-vous l’industrie de la mode – et votre carrière – évoluer dans les cinq à dix prochaines années ?

GR : Je pense que l’industrie de la mode sera complètement différente dans 10 ans, en particulier en ce qui concerne la façon dont les consommateurs achètent. Vous pouvez voir que cela commence déjà à se produire avec la fermeture de nombreux magasins physiques. Cette année seulement, plus de 1 000 magasins ont fermé. Les centres commerciaux changeront ou commenceront lentement à disparaître, les consommateurs étant plus intéressés par les centres commerciaux. Les consommateurs feront la majorité de leurs achats en ligne, et lorsqu’ils ne le feront pas, ils feront leurs achats dans des magasins à prix réduits pour obtenir une bonne affaire.