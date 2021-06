Débloquer : Mumbai au niveau 3 ; trains locaux mais interdits aux gens ordinaires

Le gouvernement du Maharashtra avait annoncé un plan à cinq niveaux pour assouplir les restrictions induites par les coronavirus

Les restaurants, les magasins vendant des articles non essentiels et les lieux publics devraient rouvrir à partir de lundi à Mumbai, qui est classé dans le niveau 3 du plan de «déverrouillage» du gouvernement du Maharashtra, mais les centres commerciaux, les théâtres et les multiplexes continueront de rester fermés.

Conformément aux nouvelles directives publiées par la Brihanmumbai Municipal Corporation (BMC) samedi, les trains locaux resteront disponibles uniquement pour des catégories spécifiques. Dans une notification publiée vendredi soir, le gouvernement du Maharashtra avait déclaré que les trains locaux resteraient disponibles pour « des soins médicaux, quelques articles essentiels et des femmes », mais a autorisé les administrations municipales à mettre des

restrictions qu’ils jugent appropriées.

La référence aux “femmes” a été supprimée par le BMC dans sa dernière ordonnance qui indiquait que l’entrée dans les trains de banlieue ne serait restreinte que pour “les soins médicaux et quelques éléments essentiels”. Conformément à la notification du gouvernement de l’État, les municipalités et les districts du Maharashtra avec un taux de positivité compris entre 5 et 10 % et une occupation des lits à oxygène supérieure à 40 % sont classés dans le niveau 3.

Conformément à la commande BMC, les magasins vendant des produits essentiels à Mumbai peuvent rester ouverts jusqu’à 16 heures tous les jours à partir du 7 juin, tandis que les magasins non essentiels peuvent fonctionner jusqu’à 16 heures en semaine. Les centres commerciaux, les théâtres et les multiplexes continueront de rester fermés. Les restaurants de Mumbai peuvent fonctionner à 50 pour cent de leur capacité pour dîner jusqu’à 16 heures uniquement en semaine. Les services de colis, de livraison à domicile et de plats à emporter se poursuivront, a-t-il déclaré.

Les lieux publics et les terrains ouverts à Mumbai peuvent rester ouverts de 5h00 à 9h00 tous les jours. Les bureaux privés peuvent fonctionner à 50% de leur capacité jusqu’à 16 heures les jours ouvrables, selon l’ordre. Le gouvernement du Maharashtra avait annoncé un plan à cinq niveaux pour assouplir les restrictions induites par les coronavirus à travers l’État, sur la base des paramètres du taux de positivité hebdomadaire des cas COVID-19 et de l’occupation des lits à oxygène.

Mumbai a enregistré un taux de positivité de 5,56 % et un taux d’occupation des lits à oxygène de 32,51 % pour la semaine du 28 mai au 3 juin. Les restrictions de type confinement dans le Maharashtra ont été imposées en avril de cette année lorsque la deuxième vague de la pandémie s’est intensifiée.

Dans le cadre du plan de déblocage à cinq niveaux, chaque zone municipale et district sera traité comme une unité administrative distincte. La catégorie de niveau 1 comprend les villes et les quartiers qui ont un taux de positivité de cinq pour cent et un taux d’occupation des lits à oxygène inférieur à 25 pour cent.

Les critères de la catégorie de niveau 2 sont le taux de positivité des cas de cinq pour cent et l’occupation des lits à oxygène. à 25 à 40 pour cent. Les paramètres pour la catégorie de niveau 4 sont le taux de positivité des cas de 10 à 20 pour cent et l’occupation des lits d’oxygène de plus de 60 pour cent. Dans la cinquième catégorie, le taux de positivité est supérieur à 20 % et la capacité du lit d’oxygène est supérieure à 75 %.

La notification indique que chaque jeudi, le service de santé publique de l’État déclarera le nombre de lits d’oxygène et le taux de positivité, sur la base desquels l’autorité de gestion des catastrophes décidera du niveau d’une unité administrative. Samedi, Mumbai a signalé 863 cas de COVID-19 et 29 décès, portant le nombre de cas à 7 09 857 et le bilan à 14 951

