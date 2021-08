Débloquez le monde de la crypto-monnaie avec Ivacy VPN pour 0,99 $ ! ⋆ Crypto nouveaux médias

in

Le texte ci-dessous est un article publicitaire qui n’a pas été écrit par des journalistes de Cryptonews.com.

Le monde s’intéresse de près aux crypto-monnaies, mais plusieurs pays prennent des mesures pour empêcher les particuliers d’investir dans les crypto-monnaies. Il semble que ces pays craignent les crypto-monnaies car elles pourraient entraîner des problèmes de contrôle et d’indépendance. Alors que certains pays interdisent carrément les crypto-monnaies, certains ont du mal à réguler les marchés de la crypto. Heureusement, ces problèmes peuvent être résolus pour de bon en utilisant un VPN fiable comme Ivacy VPN.

Comprendre les restrictions géographiques

Pour les non-initiés, les restrictions géographiques ou le blocage géographique font référence à l’acte de limiter l’accès au contenu en ligne. Le contenu en ligne est restreint en fonction de l’emplacement physique de l’utilisateur.

Les services de streaming comme Netflix montrent comment fonctionnent les restrictions géographiques. Les utilisateurs de Netflix en France n’auront pas accès à une bibliothèque massive par rapport aux utilisateurs de Netflix aux États-Unis. La bonne nouvelle est que vous pouvez utiliser Ivacy VPN pour débloquer les plateformes de streaming populaires comme Netflix. Avec Ivacy VPN, vous aurez facilement accès au contenu de 16 régions différentes.

Utiliser Ivacy VPN pour contourner les restrictions géographiques

Récemment, Binance a reçu un avertissement de la Financial Conduct Authority du Royaume-Uni. La bourse n’a pu mener aucune «activité réglementée» au Royaume-Uni, ce qui a empêché les utilisateurs d’effectuer des retraits. À cette fin et pour débloquer les échanges de crypto-monnaie comme Coinbase et Kraken, Ivacy VPN peut être d’une grande utilité.

Pour accéder aux échanges cryptographiques dans les régions restreintes, un utilisateur doit se connecter à une région où l’échange est accessible. Voici comment Ivacy VPN peut rendre cela possible :

1. Accédez à Ivacy VPN

2. Sous Emplacements, sélectionnez l’emplacement approprié

3. Attendre la connexion VPN

4. Une fois connecté, vous pourrez accéder à Binance et effectuer des retraits au Royaume-Uni.

Autres avantages de l’utilisation d’Ivacy VPN pour le trading de crypto

Bien qu’Ivacy VPN puisse être bénéfique pour le trading Crypto, il présente plusieurs autres avantages qui ne peuvent être ignorés, tels que :

Vaincre la limitation des FAI pour augmenter les vitesses de téléchargement et de téléchargement Bénéficier d’offres et de remises dans différentes régions Devenir invisible sur les réseaux publics pour une sécurité renforcée Sécurisation des réseaux privés et distants

Supposons que vous souhaitiez obtenir Ivacy VPN pour le trading de crypto ou tout autre cas d’utilisation mentionné ci-dessus. Vous pouvez obtenir Ivacy VPN en vous inscrivant à son essai de 7 jours pour seulement 0,99 USD pour essayer le fournisseur VPN. Pour bénéficier de l’essai, cliquez ici.

Il convient de noter qu’Ivacy VPN est disponible sur toutes les principales plates-formes, c’est-à-dire iOS, Android, macOS, Windows, etc. De plus, un seul abonnement Ivacy VPN peut être utilisé sur 10 appareils simultanément, offrant ainsi une valeur maximale pour votre argent.

Rassurez-vous, ce sera un investissement qui s’amortira sur le long terme !