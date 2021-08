Débloquez un thème HD Zelda: Skyward Sword dans la 23e Coupe Maximus de Tetris 99

Image : Nintendo

Pour fêter la sortie de La Légende de Zelda : Skyward Sword HD sur Switch le mois dernier, Nintendo organisera sa 23e Maximus Cup dans le jeu Battle Royale Tetris 99 plus tard cette semaine.

Si vous participez à cet événement, vous aurez la chance de gagner un thème spécial dans le jeu basé sur Skyward Sword. Il est même livré avec sa propre musique et ses effets sonores. La compétition prend son envol le 6 août et se poursuivra jusqu’au 9 août.

L’événement #Tetris99 23e MAXIMUS CUP se déroulera du 6 août à 00h00 PT à 23h59 PT, le 9 août ! Une fois que vous aurez accumulé un total de 100 points d’événement, un nouveau thème se débloquera, comprenant des dessins, de la musique et des designs Tetrimino inspirés du jeu The Legend of #Zelda: #SkywardSwordHD ! pic.twitter.com/q6yRtncjPe— Nintendo of America (@NintendoAmerica) 3 août 2021