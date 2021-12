Débloquez votre vrai problème commercial – et résolvez-le – plus tôt en utilisant un leadership d’anticipation

Si vous avez lu l’un de mes blogs précédents, vous savez que dans mon système de leader anticipatif, j’enseigne une compétence appelée le principe Skip It. En surface, quelque chose comme le saut de problème peut sembler être une approche non interventionniste pour résoudre un problème qui survient dans votre organisation ; Cependant, il s’agit en fait d’une expérience extrêmement pratique et implique une pensée critique créative.

La plupart des problèmes qui surviennent dans nos activités commerciales quotidiennes ou dans notre industrie dans son ensemble ne sont pas les vrais problèmes sur lesquels nous devrions nous concentrer. Au lieu de cela, ce ne sont que de simples dérivés d’un problème plus important qui affecte réellement nos réalités. Ignorer le problème perçu, dans de nombreux cas, révèle le problème réel susmentionné, car ces problèmes perçus obscurcissent notre vision et semblent souvent insurmontables.

À son tour, cela transforme notre fonctionnement en neutre et, dans les grandes organisations, devient l’une des pertes de temps les plus coûteuses que nous connaissions. Donc, si vous débutez dans le saut de problème et que vous n’avez pas encore vérifié mon système de leader anticipatif, je vous implore de le faire, mais en attendant, explorons deux exemples divers d’application de mon principe Skip It.

Une leçon virtuelle sur la réparation de petits moteurs

La pandémie de coronavirus de 2020 a bouleversé toutes les industries d’une manière ou d’une autre. Même bien après ce virus, de nombreux professionnels dans tous les domaines tentent toujours de reconstituer les vestiges de ce qui était et de ce qui sera.

L’éducation était l’une des plus grandes industries touchées par les commandes à domicile plus sûres et les blocages mondiaux. L’éducation virtuelle est devenue quelque chose que l’on attendait des enseignants de la maternelle à la 12e année et des professeurs d’université, et beaucoup enseignent dans des domaines si éloignés de tout numérique qu’ils ne savaient pas comment le traduire via Zoom.

Prenez, par exemple, un cours de réparation de petits moteurs dans un collège technique. Non seulement ce cours est extrêmement pratique avec tout sauf un ordinateur, mais de nombreux instructeurs qui enseignent ce cours sont des auxiliaires : des professeurs d’université à temps partiel qui travaillent également à temps plein. À l’époque traditionnelle, ces types d’instructeurs travaillaient pour la journée, puis enseignaient peut-être un soir par semaine pendant quelques heures, ou deux fois par semaine pendant moins de temps à chaque réunion.

Entrez : la pandémie et un confinement global. Les collèges se sont empressés de rendre leur programme à distance pour garder les étudiants et le personnel à la maison, et Zoom était leur meilleure option. Soudain, le professeur auxiliaire de réparation de petits moteurs a dû faire basculer toute sa classe dans un cadre virtuel, grâce à la pandémie. Mais le vrai problème est-il la pandémie de coronavirus ?

Rendre le physique numérique

Alors que la pandémie est un problème pour tout le monde, dans le cas de ce professeur adjoint, ce n’est pas leur vrai problème. Qu’il s’agisse d’une pandémie ou simplement parce que l’école voulait passer au virtuel pour des économies d’argent ou des problèmes d’inscription, le vrai problème ici est un instructeur à temps partiel avec un travail à temps plein qui trouve un moyen de faire l’impossible : enseigner quelque chose d’extrêmement physique via un moyen.

Si le professeur auxiliaire s’asseyait et se concentrait sur la pandémie, il se pourrait qu’il soit toujours assis à la maison sans solution, complètement à la merci du moment où la pandémie sera complètement partie et tout « reviendra à la normale » et en personne. Ce que la pandémie a illustré pour de nombreux collèges, c’est la certitude future de Hard Trend que de nombreuses personnes préfèrent et prospèrent réellement dans l’éducation virtuelle.

Ce que cette tendance dure illustre est une réalité que quoi qu’il en soit, un passage au virtuel arrivait sous une forme ou une autre. C’était probablement déjà le cas avant la pandémie, en particulier parce que les collèges utilisent des plateformes comme Canvas pour noter et communiquer avec les étudiants. La seule différence ici est que la livraison devient virtuelle, le vrai problème dans cette situation.

Alors, comment le professeur adjoint de réparation de petits moteurs a-t-il résolu ce problème ? Ils ont peut-être dû se tourner vers l’un de leurs collègues expérimentés en vidéo pour les aider à pré-filmer des cours dans leur propre garage, où leurs véritables heures d’enseignement sont plutôt consacrées à répondre aux questions. Peut-être que l’auxiliaire utilise également les ressources de son école pour mieux apprendre à zoomer avec les élèves lorsque vient le temps de revoir quelque chose de pratique sur lequel ils travaillent à la maison.

Un leadership anticipatif empêche votre future perturbation

Comme mentionné dans l’exemple ci-dessus, il y avait déjà eu un passage au virtuel dans de nombreux domaines de l’enseignement collégial, à savoir la façon dont la notation a été effectuée et le fait que des plateformes comme Canvas et Blackboard ont facilité la communication en masse avec les étudiants à distance. Celles-ci se vantaient même de fonctionnalités telles que Canvas Studio, où les présentations enregistrées sur écran étaient faciles à faire bien avant la pandémie de coronavirus.

Il s’agissait d’une tendance dure indiscutable, et pourrait également être prédite grâce à mon identification des trois accélérateurs numériques qui entraînent des perturbations numériques – puissance de traitement/puissance de calcul, bande passante et stockage. À mesure que ces attributs numériques s’accélèrent encore plus rapidement, davantage d’industries physiques auront des caractéristiques numériques conçues pour rationaliser les tâches.

Cela créera à son tour des problèmes pour les chefs d’entreprise et les employés ; Cependant, en utilisant mon principe Skip It, ces dirigeants et employés identifieront mieux leur vrai problème et apprendront à anticiper pour trouver des solutions aux perturbations futures et aux problèmes qu’ils entraînent.

Essentiellement, si le professeur adjoint avait été prévoyant sur la façon dont leur enseignement devenait déjà virtuel avant COVID-19, ils auraient peut-être commencé à intégrer davantage de leçons virtuelles dans leur cours, se familiarisant même avec les aspects les plus numériques de l’enseignement de quelque chose de physique et de voir le pandémie de coronavirus comme un simple obstacle qui n’est pas différent de tout autre changement dans leur processus d’enseignement.

Ne laissez pas les problèmes solubles mettre fin à votre activité entière ; apprenez à utiliser le principe Skip It aujourd’hui grâce à mon système de leader anticipatif et, plus important encore, découvrez comment développer un état d’esprit d’anticipation en identifiant les tendances dures qui se produiront vous permet de prédire certaines des plus grandes perturbations sur votre chemin.

Publié à l’origine ici.

Auteur : Daniel Burrus

Daniel Burrus est considéré comme l’un des plus grands futurologues mondiaux sur les tendances mondiales et l’innovation de rupture. Le New York Times l’a qualifié d’un des trois gourous des affaires les plus demandés en tant qu’orateur.

Il a prononcé plus de 3 000 discours d'ouverture dans le monde et est un…