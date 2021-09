Débogage USB sur Android, comment en profiter | La technologie

Il y a une partie d’Android qui selon ce que nous voulons faire, il sera important de savoir où il se trouve, nous parlons de débogage USB. Mais vraiment peu de gens savent ce que c’est, ce qu’il nous offre et à quoi il sert, quelque chose dont nous allons vous sortir de tout doute dans cet article.

Le débogage USB Android est l’une de ces parties du système que peu de gens savent exactement à quoi il sert et parce que parfois certaines tâches nécessitent que ce système soit actif.

Une autre question qui peut se poser est de savoir où se trouve exactement cette option, puisqu’elle fait partie du Options de développeur, un menu qui n’est pas dans les paramètres Android d’une certaine manière, mais nous devons être ceux qui le font apparaître.

Mais on peut même se demander et il est sûr d’avoir une option activée qu’Android lui-même cache par défaut.

Eh bien, nous allons résoudre toutes ces questions ci-dessous.

Tout sur le débogage USB :

Qu’est-ce que le débogage USB ?

Le terme débogage vient du mot anglais débogage, qui fait référence à la recherche des erreurs et des solutions qui peuvent être données dans un programme.

Cela signifie qu’il s’agit d’une fonction créé principalement pour les développeurs, puisque les programmes sont développés sur l’ordinateur, mais il arrive un moment où ils doivent se rendre sur le smartphone pour savoir que tout fonctionne bien.

Eh bien, il a été créé pour tous ceux qui développent des programmes au sein de Android Studio, peut utiliser l’ordinateur en mode débogage et recevez des informations directes et sécurisées.

Le but de ce mode est que le développeur puisse tester le travail que vous faites virtuellement sur un système réel, non pas dans une simulation comme au final c’est l’émulateur de la console de développement, mais sans renoncer à pouvoir modifier quelque chose à partir dudit module.

Ce mode de débogage USB est un accès de bas niveau, qui ouvre certaines capacités qui ne seraient pas actives autrement. Évidemment, il n’atteint pas les niveaux d’être root, mais il a beaucoup plus d’attributs qu’une connexion normale.

A quoi sert le débogage USB sur Android ?

La première chose qui vient à l’esprit pour ce que nous pouvons utiliser le débogage USB est quand il s’agit de root ou installer une nouvelle ROM sur un mobile Android. Dans ces cas, il est évident que nous devons avoir plus d’autorisations que la normale pour pouvoir effectuer ces tâches.

Mais il est également utilisé pour contrôler le smartphone depuis notre ordinateur, au cas où nous effectuons tout type de modification nécessitant des autorisations spéciales ou pour certains programmes pouvant avoir besoin d’accéder à des parties plus sensibles que celles fournies par le câble connecté dans une manière normale.

Ce type de programme peut être des MOD de quelque sorte ou ceux utilisés pour falsifier l’emplacement de notre smartphone, pour vous donner un exemple très précis.

Comment activer le débogage USB ?

En supposant que le débogage USB se trouve dans le Options de développeur Et c’est un menu qui est caché au départ dans Android, il est normal que beaucoup de gens ne sachent pas où l’activer.

Pour y parvenir, nous devons faire en sorte que les options du développeur cessent d’être masquées, ce que nous réaliserons de la manière suivante, bien que nous devions vous avertir que selon la couche de personnalisation vous avez, la situation de ces options peut varier.

Allons à Paramètres d’Android, puis nous recherchons À propos du téléphone ou Informations sur le téléphone. Ensuite, nous glissons vers le bas jusqu’à ce que nous trouvions Numéro de build, où nous devons appuyer plusieurs fois jusqu’à ce que nous voyions un signe qui dit Vous êtes déjà développeur ou Les options de développement sont maintenant activées !

Revenons maintenant à Paramètres depuis Android pour accéder à Système puis entrez Avancée. À ce moment-là, nous verrons comment le Options de développeur, endroit où nous devons entrer. Ensuite, dans les options du développeur, nous descendons jusqu’à ce que nous trouvions débogage USB et appuyez dessus pour l’activer. Maintenant, la première fois que vous connectez l’ordinateur au smartphone, il vous demandera si vous autorisez le débogage USB à partir dudit PC, sur lequel vous devez appuyer Permettre.

Est-il pratique d’avoir toujours le débogage USB ?

La vérité est que nous Nous vous déconseillons d’avoir le débogage USB toujours activé sur le smartphone. Comme vous l’avez vu, l’activer est très simple et le désactiver c’est revenir au même menu pour les Développeurs et cliquer pour voir comment il est désactivé.

Ce n’est pas commode, puisque nous donnons accès à certaines parties du système à n’importe quel appareil que nous connectons à notre Android, même si nous ne chargeons le smartphone que via le port USB de l’ordinateur, cela peut servir à laisser une porte ouverte aux personnes indésirables.

C’est précisément pourquoi, une fois que nous n’avons plus besoin de débogage USB, il est pratique pour le désactiver afin de ne pas avoir de problèmes futurs.

