Deborah Ayorinde sur cette scène traumatisante dans ‘Eux:’ ‘J’ai tout mis sur la table’ ‘⋆ .

Amazon Prime a lancé sa série d’anthologies d’horreur THEM le 9 avril et les téléspectateurs sont toujours sous le choc du traumatisme dont ils ont été témoins dans le projet créé par Petit Marvin et exécutif produit par Lena Waithe.

TheGrio a rencontré les deux protagonistes du film pour discuter de la façon dont ils ont fait face aux expériences horribles qu’ils ont été chargés de représenter à l’écran.

Deborah Ayorinde et Ashley Thomas star comme Lucky et Henry Emory, un couple qui vient de déménager à Compton pour échapper aux terreurs de Jim Crow South, seulement pour trouver plus de brutalité qui les attend sur la côte ouest.

Ils ont été largement critiqués par de nombreux téléspectateurs, principalement pour la brutalité infligée à ses personnages noirs, mais une chose évidente pour les fans et les critiques est que le jeu était superbe.

L’épisode 5 présente un niveau de violence qui dépasse tout ce que nous avons jamais vu à l’écran. Ils ont invité les téléspectateurs à assister aux profondeurs de la dépravation lorsqu’un trio de Blancs est entré par effraction dans la maison des Emory et assassine leur bébé en violant sa mère.

La scène est beaucoup à prendre et heureusement, Amazon a ajouté un avertissement de déclenchement avant la série qui n’était pas là lorsque des journalistes comme moi l’ont projeté il y a des semaines. Au cours de toutes mes années à couvrir le divertissement, je n’ai jamais été aussi perturbé par une scène, si profondément secouée et traumatisée que j’aurais souhaité pouvoir l’ignorer.

Bien que ce fait se prête à une discussion approfondie sur la façon dont le traumatisme est représenté à l’écran, cela en dit aussi long sur la force des performances.

Lors de notre entretien, Ayorinde a révélé à quel point il lui était difficile de s’attaquer à l’épisode réalisé par Janicza Bravo.

«Little Marvin et tous les producteurs se sont vraiment ralliés autour de moi pendant ce temps-là tout en me donnant aussi mon espace. La réalisatrice de l’épisode, Janicza Bravo, n’était qu’un rêve, avec qui travailler, juste la façon dont elle a pris soin de moi et s’est assurée que j’étais bien et m’a guidé à travers chaque étape du processus », dit-elle.

«Cette scène que nous ne gâcherons pas pour les gens est la scène la plus difficile que j’ai eu à faire à ce jour et je suis si heureux que nous l’ayons tournée juste avant les vacances parce que j’avais besoin de ce repos. J’avais juste l’impression que je venais d’entrer à cent, j’ai tout mis sur la table. Je voulais juste que les gens le voient et ressentent la crudité, la réalité, la douleur, l’authenticité de cette expérience. Et j’ai juste assommé après, honnêtement. C’était difficile pour moi de regarder, tu sais. C’était navrant pour moi même de regarder. J’espère juste que quiconque a vécu cela se sent vu et entendu.

En ce qui concerne la réception par les gens de la scène qui déchire l’âme, Ayorinde dit qu’elle espère que cela conduira à plus de compréhension.

«J’espère que cela suscitera des conversations; conversations indispensables. J’espère que chaque fois qu’une personne sort et dit qu’elle a vécu quelque chose, même de loin, proche de cela, j’espère que les gens prendront une seconde avant de juger, avant de dire qu’ils ne la croient pas, ni en lui ni en qui que ce soit », elle dit.

«J’espère que cela suscite un niveau de compréhension et d’empathie que je pense que nous, en tant que société, avons réussi sans avoir depuis si longtemps. C’est mon véritable espoir.

Consultez l’interview complète ci-dessus.

