Deborah Medrez vous donne du pouvoir avec sa musique !

Deborah Medrez vous apporte aujourd’hui une autonomie totale et beaucoup d’amour-propre avec sa merveilleuse musique ! Découvrez l’interview de Frida La Mexicanita avec Deborah Medrez pour Música News. Cliquez ici !!! https://youtu.be/H1TOJAR7F8c

Avec déjà pas mal de singles avec des titres comme « Lost », « Señor Sol », « El Fin », « Dr. Cruz “et le matériel le plus récent de Deborah Medrez,” Quiero “présente aujourd’hui dans une interview pour Música News, son nouveau single.

L’incroyable chez cette chanteuse talentueuse, non seulement belle mais avec des valeurs et une morale impressionnantes ! Son travail est totalement honnête et a atteint un niveau très élevé, avec à chaque fois plus de numéros dans ses chansons. Jusqu’à présent, il dépasse les 600 000 reproductions sur Spotify et YouTube !

Mieux encore, Deborah Medrez est totalement créative, malgré les difficultés de sa carrière et les obstacles de genre qui se sont posés, elle ne jette pas l’éponge et continue de s’obstiner dans ses rêves et devinez quoi ? Ce grand auteur-compositeur le fait!

Sa créativité est tout simplement merveilleuse, pour commencer, nous voulons parler du clip vidéo officiel de “Señor Sol” qu’il a sorti au milieu de la pandémie, et il s’avère que toutes les tenues, les décors et les costumes vintage qui ont beaucoup à voir avec un mouvement allemand, elle l’a fait avec sa sœur, découvrez-le dans l’interview ! Et pas seulement cela, le clip vidéo de “Dr. Cruz », c’est que ça te laisse sans voix, vraiment Deborah, tu dois aussi être comédienne ! Vous le rendez incroyable.

Mais attendez … Avez-vous vu son nouveau clip vidéo officiel de la chanson la plus récente intitulée “I WANT”? Pas bon tu vas adorer ! C’est une muse, une sirène sensuelle, et vous ne pouvez pas imaginer ce qu’il y avait dans la baignoire d’enregistrement !

Découvrez tous les détails de son nouveau matériel dans l’interview ! Un honneur d’avoir cet auteur-compositeur et chanteur talentueux dans notre espace. Que les succès continuent !