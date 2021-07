Debra Katz accuse Carl Heastie d’avoir couvert le gouverneur Andrew Cuomo ⋆ 10z viral

Un avocat pour Charlotte Bennett vendredi a accusé le président démocrate de l’Assemblée de l’État de New York d’avoir couvert le gouvernement de New York. Andrew Cuomo (D) et exprimant sa volonté d’« entraver les efforts » pour tenir le gouverneur responsable alors que l’enquête sur de nombreuses allégations de harcèlement sexuel avance.

“Je crois que [the AG’s report] devrait faire partie de l’examen de l’Assemblée, mais je ne sais pas si le rapport lui-même, seul, sans la conclusion des travaux de la commission judiciaire devrait donner lieu à une action », a déclaré le président de l’Assemblée. Carl Heastie, qui représente une partie du Bronx, a déclaré aux journalistes à Schenectady lors d’une conférence de presse en milieu de matinée.

L’avocat de Bennett Debra Katz– qui a été célèbre comme avocat principal pour Brett Kavanaugh accusateur Christine Blasey Ford lors de ses audiences contentieuses de confirmation de la Cour suprême en 2018 – a répondu aux remarques de Heastie sur les réseaux sociaux et dans une déclaration.

Dans cette déclaration, Katz a accusé Heastie d’une “trahison”.

« Les commentaires du président de l’Assemblée aujourd’hui sont alarmants et scandaleux », a déclaré Katz. « Le Président Heastie a clairement indiqué qu’il entraverait activement les efforts visant à tenir le Gouverneur Cuomo responsable même si, comme nous nous y attendons, les enquêteurs du Procureur général corroborent les multiples allégations de harcèlement sexuel portées contre le Gouverneur par Mme Bennett et les autres. plaignants. La déclaration du Président Heastie est une trahison des devoirs de sa charge et démontre que sa loyauté est envers le Gouverneur Cuomo, et non envers la primauté du droit ou envers les femmes qui ont été victimisées par le Gouverneur en violation flagrante de la loi.

Sur Twitter, Katz était un peu plus direct et précis.

“Couverture en cours”, a-t-elle tweeté. “Quel scandale.”

“Nous appelons le président Heastie à retirer cette déclaration immédiatement et à assurer les New-Yorkais que les nombreux millions de dollars dépensés par le bureau du procureur général pour mener une enquête solide et équitable ne seront pas vains”, poursuit la déclaration de Katz.

Au moins 10 femmes ont accusé le titulaire de trois mandats d’inconduite sexuelle allant de remarques grossières et humiliantes sur leur apparence à des avances non désirées, abusant de son pouvoir et de son statut pour extorquer des relations sexuelles, et représailles ainsi que des cas de baisers, tâtonnements et attouchements – dont certains seraient qualifiés d’agressions sexuelles de faible intensité en vertu de la loi de l’Empire State.

Le gouverneur n’a pas nié avoir mis les femmes mal à l’aise avec son comportement sur le lieu de travail. Au lieu de cela, il s’est excusé pour ce qu’il a dit être un malentendu de son intention et s’est excusé s’il avait causé de la peine à quelqu’un. Il a nié l’allégation selon laquelle il aurait peloté une femme dans le manoir du gouverneur.

Procureur général de New York Letitia James (D) enquête sur les allégations depuis mars de cette année, fondées à l’origine sur des accusations d’anciens collaborateurs de Cuomo Lindsey Boylan et Charlotte Bennett.

L’enquête a depuis été élargie pour tenir compte d’au moins certains des huit accusateurs supplémentaires et connus du public.

James, qui a engagé un cabinet d’avocats externe pour mener une enquête indépendante, prévoit de publier les conclusions de son bureau dans un rapport public.

Notamment, les efforts de James pour enquêter sur les allégations d’inconduite sexuelle contre Cuomo ne sont intervenus qu’après plusieurs jours amers de va-et-vient entre l’AG et le bureau du gouverneur sur la forme et les contours de l’enquête. Cuomo voulait que l’enquête soit beaucoup plus informelle et remplie de loyalistes, mais James a repoussé. Finalement, Cuomo a cédé et l’AG a obtenu ce qu’elle voulait.

L’Assemblée de l’État de New York mène actuellement sa propre enquête parallèle sur les allégations d’inconduite sexuelle dans le cadre d’une enquête de destitution plus large qui comprend la rétention documentée et admise par l’administration Cuomo des données sur les décès des maisons de soins infirmiers pendant la pandémie de COVID-19 et l’utilisation inappropriée du gouvernement fonds pour promouvoir le livre du gouverneur sur son leadership au cours des premiers mois de la crise.

L’enquête à grande échelle de l’Assemblée a déjà été critiquée pour son manque de concentration et pour être dirigée par des avocats proches de l’allié de Cuomo et du juge en chef de la Cour d’appel de New York. Janet DiFiore.

DiFiore doit son poste actuel au gouverneur. Elle a récemment été critiquée après avoir découvert que Cuomo avait tiré les ficelles pour s’assurer que la fille de DiFiore obtienne un siège à la Cour suprême de l’État dans le neuvième district judiciaire. Cette décision a suscité les critiques de plusieurs dirigeants du Parti démocrate à travers New York, mais l’histoire s’est estompée alors que le scandale des données sur les décès dans les maisons de soins infirmiers et les allégations de harcèlement sexuel ont pris la majeure partie de l’oxygène.

James elle-même a ostensiblement rejeté une proposition de Cuomo pour que DiFiore co-enquête sur son patron politique aux côtés du procureur général. Les dirigeants démocrates ont également rejeté cette idée d’emblée.

Après plusieurs mois et plusieurs millions de dollars d’argent public dépensés dans cet effort, James fait maintenant face à la perspective que le travail de son bureau, qui est supervisé par l’ancien procureur américain par intérim pour le district sud de New York Joon H. Kim et avocat discrimination dans l’emploi Anne L. Clark– pourrait être ignoré par les législateurs des États.

“Nous n’avons aucun commentaire”, a déclaré à Law&Crime un porte-parole du bureau de James, interrogé sur les commentaires de vendredi de Heastie et Katz.

Dans des remarques ultérieures au Wall Street Journal’s Jimmy Vielkind, Heastie a déclaré qu’il faisait confiance au procureur général tout en avertissant que son rapport éventuel ne serait qu’une pièce du puzzle.

Je viens de reparler avec Heastie. Il a répété qu’il avait toute confiance dans l’enquête de Tish James, il est juste difficile de dire comment cela affectera le cours de l’Assemblée sans savoir quelles seront les conclusions de James. (Il ne sait pas ce que le rapport dira. Moi non plus.) https://t.co/eB9eHu9XLo – Jimmy Vielkind (@JimmyVielkind) 23 juillet 2021

Le nettoyage rapide de ses commentaires provoquant une tempête de feu était plus ou moins conforme à la position initiale de Heastie selon laquelle le propre rapport de l’Assemblée de l’État serait déterminant dans la question de la destitution.

“Je pense que cela devrait être inclus”, a poursuivi Heastie dans des commentaires supplémentaires rapportés par le New York Post. “Je pense que le comité devrait l’examiner et l’examiner, mais comme je l’ai dit, je n’ai pas parlé [about the AG’s report] et qui sera déterminé par Chuck Lavine, mais à mon avis, je pense que cela devrait faire partie de l’examen global.

Law&Crime a contacté le bureau de Heastie pour commenter les allégations de Katz et pour clarifier sa propre position, mais aucune réponse n’a été reçue au moment de la publication.

