Debra Messing répond au contrecoup de son tweet de Kim Kardashian ‘SNL’

Debra Messing ne voulait pas « troller » Kim Kardashian avec son tweet du mois dernier à propos de la star de L’Incroyable Famille Kardashian qui anime Saturday Night Live. La star de Will & Grace a abordé son tweet controversé sur Tamron Hall mercredi, expliquant qu’elle se demandait simplement à quoi était lié le concert d’hébergement de Kardashian, et non la capacité de la personnalité de la réalité à héberger en général.

« Eh bien, je n’avais pas l’intention de la troller, et vous savez si quelqu’un l’a pris de cette façon, je m’excuse. Cela n’a jamais été mon intention. Elle est ce phénomène. Je veux dire, vous savez, c’est une icône culturelle », a déclaré Messing. Salle Tamron. En septembre, Messing a écrit à propos de l’annonce du concert d’hébergement de Kardashian : « Pourquoi Kim Kardashian ? Je veux dire, je sais qu’elle est une icône culturelle, mais SNL a des hôtes, en général, qui sont des artistes qui sont là pour promouvoir un film, une émission de télévision, ou le lancement de l’album. Est-ce que j’ai raté quelque chose ? »

L’actrice a continué à Hall qu’en tant que personne qui a grandi en regardant SNL, elle connaît la « formule » des célébrités qui accueillent pour promouvoir quelque chose sur lequel elles travaillent. « Et j’ai remarqué qu’ils avaient changé la formule, et je me suis dit : ‘Oh, est-ce qu’elle sort une nouvelle émission télévisée ? Est-ce qu’elle sort un livre ? Est-ce qu’elle est dans un film ?’ Et elle n’a rien sorti », a poursuivi Messing. « En fait, son émission télévisée venait de se terminer. Donc, j’étais juste confus. »

L’actrice de Wedding Date a plaisanté en disant qu’elle « vivait sous un rocher » en matière de culture pop. « Alors, je me suis dit : ‘OK. A-t-elle fait quelque chose d’autre dont je ne suis pas au courant parce que je suis tellement concentré sur l’activisme ?' », a déclaré Messing. « Et clairement, cela a été interprété différemment. » La star s’est connectée pour voir l’hôte de Kardashian et a pensé que le cofondateur de KKW Beauty était « incroyable ». Messing a ajouté: « Si vous me connaissez et que vous me suivez, alors vous savez que j’élève constamment les femmes. Je soutiens les femmes. Alors, vous savez, j’espère que les gens comprendront que cela n’a jamais été mon intention. »

Kardashian a été largement félicitée pour son monologue, qui visait sa célèbre famille, OJ Simpson et même son ex-mari Kanye West. « J’ai épousé le meilleur rappeur de tous les temps. De plus, c’est l’homme noir le plus riche d’Amérique, un génie talentueux et légitime, qui m’a donné quatre enfants incroyables », a-t-elle déclaré. « Donc, quand j’ai divorcé, vous devez savoir que cela se résumait à une seule chose: sa personnalité. »