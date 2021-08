Debra Winger révèle comment Madonna a joué un rôle dans son abandon d’une “ligue à part”

La star de Terms of Endearment, Debra Winger, révèle qu’elle a refusé le rôle principal dans A League of Their Own après avoir découvert que Madonna la rejoindrait dans le film. Winger dit au Telegraph qu’elle prévoyait à l’origine de jouer Dottie Hinson de Rockford Peach, et a passé des mois à s’entraîner avec les Cubs de Chicago pour se préparer pour le rôle, mais quand il a été annoncé que Madonna jouerait Mae Mordabito, elle s’est éloignée.

Winger a accusé la réalisatrice Penny Marshall de “faire un film d’Elvis” et a refusé le travail. Le rôle a fini par revenir à Geena Davis, mais la triple nominée aux Oscars a quand même gagné un chèque pendant un certain temps. “Le studio était d’accord avec moi”, a déclaré Winger, se référant à son accusation de “film d’Elvis”, “parce que c’était la seule fois où j’ai jamais perçu un paiement ou un jeu sur mon contrat. En d’autres termes, j’ai perçu mon salaire même si je n’ai pas joué, et c’est très difficile à obtenir dans un tribunal.

Winger a également rencontré les femmes de la All-American Girls Professional Baseball League (AAGPBL), sur laquelle le film était basé. Mais elle ne pensait pas que le film rendait justice aux femmes. « Aussi amusant que [the final film] était, vous ne partez pas en disant “Wow, ces femmes ont fait ça”, a-t-elle poursuivi. “Vous allez en quelque sorte ‘Est-ce vrai?'” Avec Davis et la “Material Girl”, le casting comprenait également des stars telles que Rosie O’Donnell, Ann Cusack, Tracy Reiner et Anne Ramsay. Winger a ombragé l’ensemble en elle. interview, alléguant qu’elle pensait que le groupe n’avait pas suivi suffisamment de formation pour être crédible pour le rôle. Cependant, elle dit qu’elle n’a de rancune envers personne dans le casting. “Je n’en veux certainement à aucun d’entre eux ,” elle a dit. Le seul membre qu’elle ressentait a fait un travail exceptionnel –– Lori Petty. Quant à Madonna, Winger dit : « Je pense [her] carrière d’acteur a parlé d’elle-même.”

La conversation ne s’est pas seulement concentrée sur ses opportunités manquées. Elle a également discuté de son temps avec l’officier et une co-star de Gentleman, Richard Gere, partageant sa réaction lorsqu’elle l’a appelé “un mur de briques”. “J’aurais probablement pu trouver quelque chose de plus agréable”, a déclaré Winger. “[When] je tombe sur lui [now] il dit : ‘Dis-tu toujours ces choses à mon sujet ?'”

Elle a également évoqué le mouvement #MeToo et pourquoi elle pense que c’est « allé ridiculement trop loin ». “C’est en partie parce que je suis la mère de trois jeunes hommes blancs”, a-t-elle déclaré, “donc je regarde les choses qu’ils vivent et les choses que vivent mes copines de tous horizons. [and] il n’a pas encore tout à fait trouvé son point d’équilibre où il y a de la place pour tout le monde. Mais, a-t-elle noté, « Je suis une mauvaise personne à demander. J’ai toujours trouvé ma voie. Est-ce un privilège ? Je ne me sentais pas comme ça à l’époque, parce que j’avais l’impression d’être dans des situations très abusives, mais c’était ma responsabilité de me ressaisir, de devenir fort.