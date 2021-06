Débranchez ce disque dur maintenant ou vous perdrez tous vos fichiers, conseille Western Digital | La technologie

Une erreur sur les disques durs WD My Book Live entraîne la perte de toutes les informations que les utilisateurs ont enregistrées.

Que le disque dur avec lequel vous travaillez ou sur lequel vous conservez tous vos fichiers soit effacé est l’un des pires cauchemars que l’on puisse vivre. Mais, sans que la raison exacte soit encore connue, il y a un fabricant qui demande aux utilisateurs de déconnecter leur appareil d’Internet car la même chose se produit. La société bien connue Western Digital a mis en garde et vous devriez l’écouter dès maintenant si tel est votre cas.

Le problème affecte Disques durs WD My Book Live Partout sur la planète, d’innombrables utilisateurs constatent que leur appareil a été complètement effacé. À tel point que la société envoie des e-mails et partage des communications pour alerter sur ce qui se passe avec un disque dur qui a reçu sa dernière mise à jour il y a près de cinq ans.

Tel que rapporté par Western Digital, “Nous avons déterminé que certains appareils My Book Live ont été compromis par une menace. Dans certains cas, cela Cela a conduit à une réinitialisation d’usine qui semble effacer toutes les données de l’appareil“.

Si vous souhaitez enregistrer vos fichiers en toute sécurité et pouvoir les utiliser à partir de n’importe quel appareil, vous serez peut-être intéressé de connaître les disques NAS. Dans ce guide, nous avons sélectionné les meilleurs que nous avons trouvés.

Cette réinitialisation est presque terminée et, comme indiqué dans Ars Technica, certains les utilisateurs ont commenté dans les forums que les répertoires créés sont conservés, mais tous les fichiers ont été supprimés. Certains disent que “Auparavant, le volume de 2 To était presque plein, mais maintenant il montre sa pleine capacité.” Les témoignages sont très similaires en général et ils partagent tous la même fin.

L’échec est massif et la perte d’informations semble irrécupérable pour le moment. La société n’a pas signalé de solutions possibles, pour le moment elle concentre son travail sur la détection du problème qui provoque la réinitialisation d’usine qui s’active.

Western Digital recommande déconnectez vos disques durs My Book Live du réseau et attendez pour plus de nouvelles à ce sujet. Ils ont également ouvert une page qu’ils mettront à jour avec toutes les informations dont ils disposent sur la situation, ainsi que la solution lorsqu’ils la trouveront. En attendant, le mieux est d’obéir et, au cas où vos fichiers auraient été supprimés, attendez de voir s’il y a de la chance et qu’ils parviennent à inverser tout ce qui s’est passé.