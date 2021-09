deBridge lève 5,5 millions de dollars lors d’une ronde de financement spectaculaire

Cinq mois après avoir remporté le Hackathon Chainlink (LINK / USD) ce printemps, deBridge a annoncé avoir levé un total de 5,5 millions de dollars lors d’un tour de table soutenu par Lemniscap, ParaFi et d’autres partenaires notables. Le protocole de transfert décentralisé a remporté le plus grand prix du hackathon, où il a rivalisé avec 140 autres établissements du monde entier.

Attirer les gros investisseurs quelques mois plus tard

À peine cinq mois plus tard, le protocole a réussi à attirer de gros investisseurs dans son tour de table. Les participants à la ronde comprenaient Crypto.com Capital, LAO, GSR, Animoca Brands, Huobi Ventures, AngelDAO, NeptuneDAO, Gabby Dizon, Santiago R. Santos, D64, Axia8 Ventures, Mounir Benchemled, Krypital, MarketAcross et quelques autres. .

Lemniscap, un investisseur majeur, a exprimé sa grande satisfaction de coopérer avec deBridge. La société d’investissement a tweeté,

« Nous sommes ravis d’annoncer notre investissement dans @debridgeFinance ! En tirant parti du réseau Oracle de @ chainlink, deBridge adopte une approche unique pour résoudre le dilemme de l’interopérabilité de manière décentralisée. J’ai hâte de travailler avec @PhenomGeek et son équipe ! «

Il est à noter que deBridge est un protocole d’interopérabilité et de transfert de liquidité inter-chaînes qui permet de transférer des actifs entre différentes blockchains de manière vraiment décentralisée. Un réseau de validateurs/oracles indépendants, élus par le gouvernement deBridge, pilote l’intercommunication inter-chaînes des contrats intelligents deBridge.

Le co-fondateur et chef de projet du protocole Alex Smirnov a déclaré :

« Le capital levé aidera à construire une infrastructure et des services décentralisés qui permettent à n’importe quel protocole de s’étendre à n’importe quel réseau de blockchain pour une plus grande évolutivité, tout en interconnectant de manière transparente les composants du protocole dans différents écosystèmes. »

Le réseau principal deBridge est lancé cette année

Selon deBridge, la première étape sera le lancement de son réseau principal, qui devrait avoir lieu cette année. Le réseau principal prendra en charge un certain nombre d’écosystèmes, notamment BSC, Ethereum (ETH / USD), Polygon (MATIC / USD), HECO et Arbitrum. Le protocole permettra aux utilisateurs et aux projets de réaliser des passerelles et des échanges entre les chaînes dans leur première phase.

Record de participation des développeurs au hackathon

Chainlink a écrit que le Chainlink Hackathon du printemps 2021 a connu une participation record de développeurs avec des participants de plus de 170 pays, plus de 4 000 inscriptions et plus de 140 projets soumis. De multiples blockchains étaient représentées dans tout l’écosystème.

