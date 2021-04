Debris Saison 1 Episode 6 Review: Supernova ⋆ .

Ce n’est jamais bon signe lorsqu’un réseau autorise délibérément une émission de téléréalité à se dérouler dans l’heure programmée suivante pour tenter de relancer les évaluations.

Cela dit, Debris Saison 1 Episode 6 a commencé avec un bang.

Alors, la fin a-t-elle tenu la promesse du début?

Cela dépend de la façon dont vous le regardez, je suppose.

Les «adolescents», comme on les appelait au départ, rassemblaient des personnes âgées pour les utiliser comme victimes de débris, apparemment pour insuffler la vie à la fille qui voyageait avec lui.

Quand nous l’avons finalement vu approcher une victime potentielle pour la première fois, mon cœur s’est serré. Sa prétention de prendre soin du monsieur uniquement pour révéler qu’il pouvait l’aider à mettre fin à son existence solitaire était déchirante.

Il y a tellement de personnes seules dans le monde en ce moment que ces histoires me font vraiment mal au cœur. Bien que tant de personnes ne soient pas en déplacement par peur du COVID, vous devez imaginer que beaucoup pourraient sauter sur l’occasion de discuter avec quelqu’un.

Mais j’ai pensé, pourquoi diable abandonneraient-ils si facilement leur vie?

Permettez-moi simplement de dire que s’il peut être difficile de rester près des débris pour le reste de votre vie si cela fonctionnait comme une machine à remonter le temps pour votre corps, je serais peut-être enclin à rejoindre ce groupe aussi!

Cela expliquait la raison du hula hoop dans la rue. Le hula hoop, cependant, aurait dû être un cadeau que la fille n’était pas n’importe quelle fille. Qui est le diable des cerceaux en 2021? Probablement des personnes âgées plutôt que des plus jeunes!

Plus ils réparaient de personnes, plus ils pouvaient être éloignés. Puisque les mathématiques ne sont pas mes préférées, je ne pense pas que je serais prêt à devenir une expérience de laboratoire même pour que cette possibilité soit, ah, rafraîchie.

Mais les possibilités des débris entre de bonnes mains pourraient aider le monde, améliorant considérablement la tentative de Kurt de rassembler suffisamment de personnes pour étendre la technologie en nombre uniquement. La seule possibilité de démence mériterait d’être étudiée au niveau scientifique.

Ces possibilités font de ce morceau de débris l’un de mes préférés. Et cela me rend encore plus curieux de connaître une espèce de personnes qui ont des capacités aussi avancées, pourquoi elles les ont et comment elles les utilisent.

Et ne vous demandez-vous pas pourquoi les débris ramènent les gens à ce qui semble être de jeunes adultes, mais pas plus loin? Ce truc me fascine.

Mais pour le moment, cela ne semble pas vouloir en savoir plus sur les extraterrestres, et leur acabit ou pourquoi les débris font ce qu’ils font fait partie de cette histoire – du moins pas maintenant.

Là encore, qui sait?

Nous avons eu plus de gouttes et de dribbles d’informations sur INFLUX et avec Bryan et Finola, qui se partagent enfin, bien qu’à contrecœur.

Ash n’avait pas grand chose à dire à part ce qu’il avait dit auparavant. Le public mérite la puissance des débris.

Ash: Vous ne contrôlez pas ces débris. Cette technologie vise à libérer le monde et non à le piéger. Je trouve intéressant que vous ne compreniez pas que nous sommes soudainement sur le chemin du pouvoir si vaste avec à la fois la possibilité du bien et du mal. Vous ne savez pas de quel côté vous êtes.

Maddox: Mais vous le faites. Vous êtes du côté du bien. Tu es juste un gars qui essaie de rendre le monde meilleur en ouvrant des trous de ver à Manhattan, hein? Vous pensez que tout devrait être là-bas, accessible à quiconque le rencontre. Est-ce correct?

Ash: Je suis juste un gars qui veut du moo goo gai pan.

Maddox a raison dans ce cas. Ash pense qu’il est du côté du bien, mais le faire en ouvrant des trous de ver au milieu de Manhattan n’est pas la voie à suivre, alors quelle est la qualité de leur mission et sur quoi est-elle basée?

Mais ce que Maddox n’a pas fait, c’est aussi admettre qu’il était bon. Comment pourrait-il l’être s’il échangeait activement des morceaux de débris contre d’autres débris? Si ses actions ne sont pas purement égoïstes, il n’a donné aucune indication sur ce qu’elles pourraient être autrement.

Mais qu’en est-il de la révélation qu’il est russe? Cela est sorti du champ gauche. Tarkolov. Il connaît intimement les Russes, mais il ne travaille pas directement avec eux?

Qui est-il et pourquoi est-il planté aux États-Unis, et dans quel but?

Et maintenant, nous savons que Bryan est redevable physiquement à Maddox. Quelque chose ne va pas avec Bryan. Ou y a-t-il? Nous ne pouvons pas faire confiance à Maddox alias Tarkolov, donc cette révélation sur la santé de Bryan pourrait être un hareng rouge.

Maddox garde-t-il Bryan sur une ficelle en utilisant sa santé contre lui? Que pouvait-il y avoir dans son sang? Si vous regardez Debris en ligne, vous savez que la lenteur avec laquelle ces choses sont révélées est angoissante.

Mais, au moins Finola et Bryan communiquent. Ils ont tous deux admis qu’ils étaient manipulés pour obtenir des informations l’un de l’autre. Malheureusement, aucun d’eux ne sait pourquoi.

En ce moment, Finola est plus disponible que Bryan, qui a vraiment besoin de parler de sa santé à Finola. Cela semble être quelque chose qu’il ne partage pas avec beaucoup de gens, même si ceux qui l’entourent savent ce qui se passe depuis qu’ils délivrent ses médicaments.

Lorsque Bryan a demandé pourquoi les injections étaient arrivées tôt, la réponse n’était guère confiante. «Ça doit avoir été quelque chose avec votre sang» ne signifie pas que le gars sait grand chose d’autre que c’est une situation, et il est conscient.

Il y a trop de choses que Bryan et Finola ne savent pas, et s’arrêter à la pointe de la surveillance ne fera pas assez pour purifier l’air ou leur permettre de se rassembler pour le comprendre.

Finola: Elle m’utilise pour comprendre quelque chose sur mon père. J’ai un mauvais pressentiment à ce sujet. Je ne peux pas faire confiance à Ferris. Et vous ne pouvez pas faire confiance à Maddox. Le MI6 soupçonne qu’il travaille contre la coalition, très probablement contre les Chinois.

Bryan: Vous vous trompez.

Finola: Je vous donne les informations dont je dispose. Il est basé sur les informations que j’ai.

Bryan: Vous ne savez pas ce que vous dites. Cet homme m’a sauvé la vie.

Finola: La seule chose que je sais avec certitude, c’est qu’il se passe quelque chose que nous ne comprenons même pas tous les deux! Nous devons nous faire confiance. C’est la seule façon dont nous allons trouver des réponses. Y a-t-il quelque chose que j’ai besoin de savoir? Y a-t-il quelque chose?

Bryan: Ils surveillent votre appartement.

Comment peuvent-ils se faire confiance pour faire du bon travail pour les victimes de débris si leur esprit est tellement submergé de doutes et de questions sans réponse? Ils ne sont pas à leur meilleur niveau, et les personnes qu’ils aident les méritent à ce niveau.

Le cas de la semaine n’était pas directement lié à l’intrigue, ce qui a un peu nui à l’élan.

Celui qui a parlé avec Ash se trouve dans le Maine, et c’est ce que Maddox veut trouver. Est-ce à qui il veut parler du système de communication rudimentaire qu’il peut créer avec les débris?

Est-ce que cela devient trop déroutant sans assez de réponses? Êtes vous toujours intéressé?

S’il vous plaît dites-moi ce que vous pensez ci-dessous, et dites-moi ce que j’ai pu manquer.

Carissa Pavlica est le rédacteur en chef et rédacteur et critique de TV Fanatic. Elle est membre de la Critic’s Choice Association, aime encadrer des écrivains, converser avec des chats et discuter avec passion des nuances de la télévision et du cinéma avec quiconque veut l’écouter. Suivez-la sur Twitter et envoyez-lui un e-mail ici à TV Fanatic.