Début avec une fin heureuse pour Nadal à Rome

12/05/2021

À 21:29 CEST

Début de niveau dans le Master 1000 à Rome Rafael Nadal avant un très jeune Pécheur qu’il ne s’est pas plissé devant le roi de l’argile. Le numéro 18 de l’ATP, âgé de 19 ans seulement, a montré qu’il savait très bien performer sur terre battue, comme il l’a démontré en atteignant les demi-finales du dernier Barcelona Open Banc Sabadell. Nadal passe en huitièmes de finale en battant Pécheur par 7-5 et 6-4 après un duel intense de 2 heures 20 minutes.

PREUVE DU FEU

Rafa il a fallu 1 heure et 10 minutes et 7 balles pour remporter le premier tour contre l’Italien. Le manacorí devait obtenir son meilleur tennis pour prendre le set 5-7. Un ensemble difficile pour Nadal dès le début avec une pause contre dans le premier match. Ce n’était pas la seule rupture qui l’a fait Jannik, mais Rafa l’a récupéré à deux reprises avec une contre-rupture lors du prochain match. Aussi, nous avons vu un très jeune Pécheur très à l’aise et confiant dans son tennis malgré face au toujours numéro 2 du classement ATP et que tout le monde veut éviter sur terre battue.

ASSOMMER

Rafael Nadal affrontera le Canadien au prochain tour Denis Shapovalov. Le numéro 14 mondial a été imposé à l’Italien Stefano Travaglia (7-6 6-3). Le match se jouera ce jeudi à une heure encore à déterminer par l’organisation. Rafael Nadal (35) pourrait égaler Novak Djokovic (36), qui joue également ce tournoi, s’il remporte ce tournoi en tant que joueur ayant le plus de tournois Masters 1000 à l’ère ouverte.