Début de course haussière ? Invezz

Le prix Solana (SOL/USD) s’est redressé mercredi. La pièce a atteint 26,27 $, soit environ 18% au-dessus du niveau le plus bas de cette semaine. Cette performance a catapulté sa capitalisation boursière totale à plus de 7 milliards de dollars, ce qui en fait le quatorzième plus grand projet de crypto-monnaie au monde.

Le prix du SOL se redresse

Solana est un projet de blockchain à croissance rapide qui aide les développeurs à créer des applications décentralisées telles que des jeux, DeFi et des jetons non fongibles (NFT). Le réseau a été lancé en 2018 par une société connue sous le nom de Solana Labs.

Depuis lors, la plateforme a levé des centaines de millions de dollars auprès de grandes sociétés de capital-risque comme Andreessen Horowitz et Polychain. Le fonds le plus récent était de 314 millions de dollars.

Solana est un projet qui fait ce que fait Ethereum mais à un rythme plus rapide. Par exemple, le réseau peut gérer plus de 50 000 transactions par seconde. C’est nettement plus élevé qu’Ethereum, qui gère environ 13 transactions par seconde. Le réseau a également été créé à l’aide d’une technologie de preuve de participation qui est considérée comme supérieure à la technologie de preuve de travail. Ethereum se dirige vers une preuve d’intérêt dans sa mise à jour ETH 2.0.

Comme toutes les crypto-monnaies, le prix de Solana a chuté de façon spectaculaire lundi. Cette baisse a coïncidé avec la baisse générale des prix du pétrole brut et des stocks mondiaux. Les prix du pétrole ont chuté après le dernier accord entre l’OPEP et ses alliés, tandis que les actions ont chuté à mesure que les inquiétudes concernant la variante Delta montaient. Plusieurs pays comme l’Australie et la France ont annoncé des restrictions.

Par conséquent, le prix de SOL a diminué en raison de la corrélation étroite qui existe entre les crypto-monnaies et les indices. Le rebond des prix a également coïncidé avec la reprise des stocks. L’indice Dow Jones est en hausse de plus de 300 points sur le marché à terme, tandis que les indices FTSE 100 et DAX sont en hausse de plus de 1%. Dans le même temps, Bitcoin a franchi l’importante résistance à 30 000 $.

Prévision de prix Solana

Tableau des prix de Solana

Le graphique journalier montre que Solana a rebondi mercredi. Pourtant, il reste plus de 70% en dessous de son plus haut niveau cette semaine. Un autre fait notable est que les moyennes mobiles à 100 et 50 jours de la devise sont sur le point de faire un croisement baissier.

Solana est également légèrement au-dessus des niveaux de support importants à 22 $ et 19 $. Il a également formé ce qui ressemble à un motif de tête et d’épaules. Par conséquent, le prix est susceptible de baisser alors que les traders ciblent le prochain support clé à 20 $. Cependant, un mouvement au-dessus des 2 moyennes mobiles invalidera la vue baissière.

