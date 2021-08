Début de la défense du titre pour Manchester City

in

15/08/2021 à 11h30 CEST

Manchester City de Pep Guardiola entame la défense du titre de Premier League remporté la saison dernière contre le nouveau Tottenham de Nuno Espírito Santo. Les skyblues sont tombés à Leicester City (1-0) en finale du Community Shield et ils ont quatre défaites lors des six derniers matches officiels. Maintenant ils cherchent la première victoire de la saison 2021/22 dans le fief des Londonienss.

Le Britannique, également vainqueur de la Carabao Cup, mais pas de la Ligue des champions, entame une nouvelle saison, la sixième de Pep Guardiola à Manchester, avec comme principale nouveauté Jack Grealish: le club a déboursé 117 millions d’euros pour l’ancien joueur d’Aston Villa. Avec l’option Kane sur la table, l’entraîneur de Santpedor ne pourra plus compter sur Agüero, Eric Garcia, Angeliño ou Jack Harrison.

Quant à Tottenham, la principale nouveauté réside dans le banc : le Portugais Nuno Espírito Santo a pris les rênes après avoir quitté Wolverhampton. Avec la polémique autour de Kane et les départs de Lamela, Alderweireld ou Danny Rose, entre autres, Seul Cristian Romero est arrivé en prêt de l’Atalanta et Bryan Gil de Séville en échange de 25 millions d’euros.

Manchester City, légèrement favori

Les ressortissants Ils commencent la défense du titre en tant que meilleurs prétendants pour répéter le trône avec la permission de Chelsea (champion de la Ligue des champions 2020), Manchester United (finaliste de la Premier League 2020 et de la Ligue Europa) et de Liverpool (champion de la Premier League 2020 et de la Ligue des champions 2019). Il en va de même, bien que légèrement, de battre Tottenham dans leur fief lors de la première.

L’équipe de Pep Guardiola n’a plus gagné Tottenham en tant que visiteur depuis 2018. Au cours des trois dernières visites, il a été vaincu : 2-0 en Premier League 2020/21, 2-0 en Premier League 2019/20 et 1-0 Champions League 2018/19. En effet, depuis que le Catalan a pris les rênes de Manchester City Il n’a gagné que deux fois à domicile en six visites au total.